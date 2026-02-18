W skrócie Marco Rubio prowadził tajne rozmowy z wnukiem Raula Castro, omijając oficjalne kanały kubańskiego rządu.

Rozmowy dotyczą przyszłości Kuby, a amerykańscy urzędnicy podkreślają, że sposób odejścia obecnego reżimu zależy od Donalda Trumpa.

Kuba boryka się z kryzysem humanitarnym, a relacje z USA pozostają napięte po akcji przeciwko Nicolasowi Maduro.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio prowadził tajne rozmowy z Raulem Guillermo Rodriguezem Castro, wnukiem byłego przywódcy Kuby Raula Castro - poinformowała agencja Axios, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Jednocześnie wysoki rangą urzędnik administracji Donalda Trumpa podkreślił w rozmowie z Axios, że są to raczej "dyskusje o przyszłości", a nie negocjacje.

Departament Stanu USA nie wystosował swojego komentarza.

Tajne rozmowy Marco Rubio-Raul Castro. Są szczegóły

Rozmowy między Rubio a Raulem Guillermo Rodriguezem Castro omijają oficjalne kanały kubańskiego rządu. "To pokazuje, że administracja Trumpa postrzega 94-letniego rewolucjonistę jako prawdziwego decydenta komunistycznej wyspy" - czytamy.

Rubio i jego zespół upatrują we wnuku Raula Castro i jego toczeniu "młodszych, nastawionych na biznes Kubańczyków, dla których komunizm zawiódł i widzą wartość w zbliżeniu się do USA".

- Stanowisko rządu USA jest takie, że reżim musi odejść - podkreślał w rozmowie z Axios wysoki rangą urzędnik. Dodał jednak, że sposób w jaki będzie to przebiegało, zależy od Donalda Trumpa. - A on jeszcze nie podjął decyzji. Rubio wciąż prowadzi rozmowy z wnukiem - mówił urzędnik.

Kryzys humanitarny na Kubie. Minister udał się na Kreml

Kuba mierzy się obecnie z kryzysem humanitarnym. Szpitale ograniczają liczbę operacji, zawodzi energetyka, a paliwa i żywności jest coraz mniej. Turystyka wymiera, podczas gdy na niektórych ulicach pojawia się masa śmieci.

Problem nasilił się po tym, jak Donald Trump nakazał przeprowadzenie operacji mającej na celu schwytanie Nicolasa Maduro i jego małżonki. Siły USA bez problemu problemu poradziły sobie z akcją, jednak był to cios dla Hawany. Wenezuela dostarczyła bowiem Kubie darmową ropę.

W związku z pogłębiającym się kryzysem na wyspie, minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez spotkał się w środę z Władimirem Putinem. Kreml zaznaczył w komunikacie, że spotkanie ma szczególne znaczenie "w obliczu blokady wyspy przez Stany Zjednoczone". Z szefem kubańskiego MSZ spotka się także jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, którego cytuje agencja Reutera, przekazał, że sprzeciw Federacji Rosyjskiej wobec blokady nałożonej przez USA jest powszechnie znany. Pieskow dodał też, że Moskwa "stara się pomóc Kubie w trudnej sytuacji". W podobnym tonie wypowiedziała się również rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Marija Zacharowa.

Wcześniej Kreml uderzał w Stany Zjednoczone w związku z blokadą, nazywając ją "dławiącymi środkami" wobec rządu Hawany.

"Szukają kolejnej Delcy Rodriguez". Trump i Rubio gotowi do zawarcia umowy?

Sukces wojsk amerykańskich i przewaga techniczna w operacji przeciwko Maduro wstrząsnęły przywództwem Kuby po tym, jak siły amerykańskie nie poniosły żadnych strat i zabiły co najmniej 32 kubańskich funkcjonariuszy służb wywiadowczych i wojskowych, którzy mieli strzec Maduro - przekazali amerykańscy urzędnicy.

Jednak decyzja USA o utrzymaniu przy władzy partnerów Maduro sygnalizowała kubańskim urzędnikom, że Trump i Rubio są gotowi zawierać umowy z rywalami. Zanim Maduro został schwytany, Rubio i inni urzędnicy oraz doradcy administracji Trumpa utrzymywali kontakt z wenezuelskimi elitami tak, jak obecnie komunikują się z Kubą - poinformowały źródła Axios. - Szukają kolejnej Delcy (Rodriguez, prezydent Wenezueli - red.) na Kubie - powiedziało źródło zaznajomione z rozmowami.

Doradcy Trumpa rozmawiali z innymi wpływowymi Kubańczykami poza młodszym Castro, ale to on jest uważany za najważniejszą postać na wyspie do pielęgnowania relacji.

- Jest oczkiem w głowie swojego dziadka. Służył jako ochroniarz dyktatora, a także ma sojuszników zarządzających gigantycznym konglomeratem wojskowo-biznesowym znanym jako GAESA - powiedziało jedno ze źródeł, które opisało rozmowy Rubio-Castro jako "zaskakująco" przyjazne.

- Nie ma politycznego dialogu na temat przeszłości. Chodzi o przyszłość - podało źródło, zwracając uwagę na ich wspólne kubańskie dziedzictwo i akcenty.

Źródło: Axios, Reuters

