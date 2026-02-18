Tajne rozmowy Marco Rubio. "Reżim musi odejść"

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Aktualizacja

Sekretarz stanu USA Marco Rubio prowadził poufne rozmowy z wnukiem Raula Castro, pomijając rządowe kanały - przekazała agencja Axios. Rozmowy mają dotyczyć przyszłości wyspy, podczas gdy Kuba zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym i humanitarnym. W tle są ostatnie działania USA wobec Wenezueli.

Mapa regionu Karaibów z widocznymi wyspami i krajami, na tle której znajduje się mężczyzna w garniturze patrzący w dół. Położenie geograficzne państw i wysp jest dokładnie oznaczone nazwami.
Media: Tajne rozmowy Marco Rubio z KubąGoogle Maps/Alex Brandon / POOLAFP

W skrócie

  • Marco Rubio prowadził tajne rozmowy z wnukiem Raula Castro, omijając oficjalne kanały kubańskiego rządu.
  • Rozmowy dotyczą przyszłości Kuby, a amerykańscy urzędnicy podkreślają, że sposób odejścia obecnego reżimu zależy od Donalda Trumpa.
  • Kuba boryka się z kryzysem humanitarnym, a relacje z USA pozostają napięte po akcji przeciwko Nicolasowi Maduro.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sekretarz stanu USA Marco Rubio prowadził tajne rozmowy z Raulem Guillermo Rodriguezem Castro, wnukiem byłego przywódcy Kuby Raula Castro - poinformowała agencja Axios, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Jednocześnie wysoki rangą urzędnik administracji Donalda Trumpa podkreślił w rozmowie z Axios, że są to raczej "dyskusje o przyszłości", a nie negocjacje.

Departament Stanu USA nie wystosował swojego komentarza.

Zobacz również:

Kuba znajduje się na krawędzi załamania
Świat

Kraj na liście USA bliski upadku. "Zapasy na dwa-trzy tygodnie"

Dawid Zdrojewski
Dawid Zdrojewski

    Tajne rozmowy Marco Rubio-Raul Castro. Są szczegóły

    Rozmowy między Rubio a Raulem Guillermo Rodriguezem Castro omijają oficjalne kanały kubańskiego rządu. "To pokazuje, że administracja Trumpa postrzega 94-letniego rewolucjonistę jako prawdziwego decydenta komunistycznej wyspy" - czytamy.

    Rubio i jego zespół upatrują we wnuku Raula Castro i jego toczeniu "młodszych, nastawionych na biznes Kubańczyków, dla których komunizm zawiódł i widzą wartość w zbliżeniu się do USA".

    - Stanowisko rządu USA jest takie, że reżim musi odejść - podkreślał w rozmowie z Axios wysoki rangą urzędnik. Dodał jednak, że sposób w jaki będzie to przebiegało, zależy od Donalda Trumpa. - A on jeszcze nie podjął decyzji. Rubio wciąż prowadzi rozmowy z wnukiem - mówił urzędnik.

    Zobacz również:

    Kubańscy żołnierze podczas ćwiczeń w 2009 roku
    Świat

    Kuba szykuje się do wojny. Decyzja zapadła, ustalono plan

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Kryzys humanitarny na Kubie. Minister udał się na Kreml

      Kuba mierzy się obecnie z kryzysem humanitarnym. Szpitale ograniczają liczbę operacji, zawodzi energetyka, a paliwa i żywności jest coraz mniej. Turystyka wymiera, podczas gdy na niektórych ulicach pojawia się masa śmieci.

      Problem nasilił się po tym, jak Donald Trump nakazał przeprowadzenie operacji mającej na celu schwytanie Nicolasa Maduro i jego małżonki. Siły USA bez problemu problemu poradziły sobie z akcją, jednak był to cios dla Hawany. Wenezuela dostarczyła bowiem Kubie darmową ropę.

      W związku z pogłębiającym się kryzysem na wyspie, minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodriguez spotkał się w środę z Władimirem Putinem. Kreml zaznaczył w komunikacie, że spotkanie ma szczególne znaczenie "w obliczu blokady wyspy przez Stany Zjednoczone". Z szefem kubańskiego MSZ spotka się także jego rosyjski odpowiednik Siergiej Ławrow.

      Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, którego cytuje agencja Reutera, przekazał, że sprzeciw Federacji Rosyjskiej wobec blokady nałożonej przez USA jest powszechnie znany. Pieskow dodał też, że Moskwa "stara się pomóc Kubie w trudnej sytuacji". W podobnym tonie wypowiedziała się również rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Marija Zacharowa.

      Wcześniej Kreml uderzał w Stany Zjednoczone w związku z blokadą, nazywając ją "dławiącymi środkami" wobec rządu Hawany.

      Zobacz również:

      Siły specjalne USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli. Nowy komentarz Marco Rubio
      Świat

      Druga szansa dla reżimu Maduro? USA obierają też nowy cel

      Dawid Szczyrbowski
      Krzysztof Ryncarz
      Dawid Szczyrbowski, Krzysztof Ryncarz

        "Szukają kolejnej Delcy Rodriguez". Trump i Rubio gotowi do zawarcia umowy?

        Sukces wojsk amerykańskich i przewaga techniczna w operacji przeciwko Maduro wstrząsnęły przywództwem Kuby po tym, jak siły amerykańskie nie poniosły żadnych strat i zabiły co najmniej 32 kubańskich funkcjonariuszy służb wywiadowczych i wojskowych, którzy mieli strzec Maduro - przekazali amerykańscy urzędnicy.

        Jednak decyzja USA o utrzymaniu przy władzy partnerów Maduro sygnalizowała kubańskim urzędnikom, że Trump i Rubio są gotowi zawierać umowy z rywalami. Zanim Maduro został schwytany, Rubio i inni urzędnicy oraz doradcy administracji Trumpa utrzymywali kontakt z wenezuelskimi elitami tak, jak obecnie komunikują się z Kubą - poinformowały źródła Axios. - Szukają kolejnej Delcy (Rodriguez, prezydent Wenezueli - red.) na Kubie - powiedziało źródło zaznajomione z rozmowami.

        Doradcy Trumpa rozmawiali z innymi wpływowymi Kubańczykami poza młodszym Castro, ale to on jest uważany za najważniejszą postać na wyspie do pielęgnowania relacji.

        - Jest oczkiem w głowie swojego dziadka. Służył jako ochroniarz dyktatora, a także ma sojuszników zarządzających gigantycznym konglomeratem wojskowo-biznesowym znanym jako GAESA - powiedziało jedno ze źródeł, które opisało rozmowy Rubio-Castro jako "zaskakująco" przyjazne.

        - Nie ma politycznego dialogu na temat przeszłości. Chodzi o przyszłość - podało źródło, zwracając uwagę na ich wspólne kubańskie dziedzictwo i akcenty.

        Źródło: Axios, Reuters

        Zobacz również:

        Szef MSZ Kuby Bruno Rodriguez spotyka się z Władimitem Putinem i Siergiejem Ławrowem na Kremlu
        Świat

        Wyspa pogrąża się w kryzysie. Sojusznik Putina przybył na Kreml

        Joanna Mazur
        Joanna Mazur
        Polska nie wejdzie do Rady Pokoju. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'': Błąd Tuska. Atak na Stany ZjednoczonePolsat NewsPolsat News

        Najnowsze