W skrócie Były dowódca amerykańskiego zespołu wsparcia Ukrainy zostawił w pociągu w Polsce tajne mapy wojskowe, które odzyskano następnego dnia.

Generał Antonio Aguto podczas wizyty w Kijowie wypił dwie butelki gruzińskiej czaczy i doznał wstrząśnienia mózgu po upadkach, pozostając następnego dnia nietrzeźwy podczas spotkań służbowych.

Generał wziął na siebie odpowiedzialność za pozostawienie map oraz tłumaczył spożycie alkoholu zgodą dowódcy US Army Europe.

Jak donosił w poniedziałek portal Military Times, ustalenia te zawarto w nowym raporcie inspektora generalnego Pentagonu, opartym na anonimowych zgłoszeniach dotyczących gen. Antonio Aguto. Oficer przeszedł w stan spoczynku w sierpniu 2024 roku.

Sprawa dotyczy jego wizyty w Kijowie w maju tego samego roku, gdy pełnił funkcję dowódcy zespołu SAG-U - jednostki koordynującej wsparcie dla Ukrainy.

Amerykański generał zgubił tajne mapy

Z raportu wynika, że podczas jednej z kolacji generał wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy o zawartości 40-50 proc. alkoholu. Następnego dnia miał pozostawać nietrzeźwy podczas spotkań służbowych, w tym rozmów z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Według ustaleń, w tym stanie dowódca co najmniej trzykrotnie upadł, doznając wstrząśnienia mózgu.

Tajne mapy wojskowe pozostawione w pociągu w Polsce

Raport wskazuje również na poważne uchybienie podczas powrotu z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieściła się siedziba SAG-U. Zespół generała pozostawił w pociągu na terenie Polski cylindryczne opakowanie zawierające mapy wojskowe oznaczone klauzulą "tajne".

Dokumenty odnaleziono dzień później - wszystko wskazuje na to, że nie zostały naruszone.

Choć to nie on osobiście zostawił mapy, gen. Aguto wziął na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. Generał miał też tłumaczyć, że otrzymał ustną zgodę od dowódcy US Army Europe na wypicie więcej niż przepisowych dwóch porcji alkoholu ze względu na "kulturowe znaczenie" picia alkoholu podczas uroczystych kolacji.

Jednostka kierowana przez generała od momentu jej powstania w 2022 roku odgrywała kluczową rolę w dostarczaniu i koordynowaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Po szczycie NATO w Waszyngtonie w 2024 roku zadania te zostały jednak przekazane bezpośrednio Sojuszowi.

