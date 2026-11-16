Tajne dokumenty wypływały. Wiadomo, co działo się w niemieckim wywiadzie

Manfred D., wspólnik byłego szefa niemieckiego wywiadu zagranicznego, wynosił z centrali tajne dokumenty. Jak wynika z ustaleń niemieckich mediów pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, w jaki sposób były wykradane.

Siedziba niemieckiego wywiadu zagranicznego BND, w której miało dojść do wycieku tajnych dokumentów.
Gmach niemieckiego wywiadu zagranicznego; zdj. ilustracyjneSean GallupGetty Images

W skrócie

  • Były szef biura BND Manfred D. miał wynosić tajne dokumenty, wykorzystując przywileje asystenta i brak kontroli służbowych samochodów przełożonych.
  • Ochroniarze szefów BND, nieświadomi zawartości przekazywanych im toreb, mieli nieumyślnie pomagać w wynoszeniu poufnych materiałów poza teren placówki.
  • Prokuratura Federalna prowadzi śledztwo w sprawie byłego szefa BND Augusta Hanninga, podejrzanego o szpiegostwo oraz usiłowanie zdrady stanu.
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W sprawie byłego szefa niemieckiego wywiadu zagranicznego (BND) Augusta Hanninga, podejrzewanego o szpiegostwo, pojawiły się - według doniesień medialnych - pierwsze ustalenia dotyczące tego, w jaki sposób jego domniemany wspólnik, Manfred D., mógł przez lata wynosić tajne dokumenty z centrali.

Jak poinformował w poniedziałek dziennik "Süddeutsche Zeitung", Manfred D. - były szef biura Hanninga - miał wykorzystywać do tego celu przysługujące mu przywileje jako osobisty asystent aż czterech kolejnych szefów BND.

Z ustaleń wynika, że D. korzystał z samochodów służbowych swoich przełożonych, by po zakończeniu pracy wracać nimi do domu. Według źródeł z kręgów bezpieczeństwa, na które powołuje się "SZ", pojazdy te oraz osoby w nich przebywające były w praktyce niemal całkowicie pozbawione kontroli przy opuszczaniu terenu BND.

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Wynosił tajne dokumenty, ochrona nic nie podejrzewała

Ponadto, jak podaje "SZ", D. miał angażować ochroniarzy swoich szefów do wynoszenia z centrali BND wydrukowanych dokumentów oraz nośników danych. Według obecnych ustaleń, D. miał od czasu do czasu przekazywać im torbę z wykradzionymi materiałami.

Niczego nieświadomi ochroniarze, którzy również nie byli poddawani kontroli przy wyjściu z siedziby BND, przechodzili następnie przez punkty kontrolne, wynosząc skradzione dokumenty na zewnątrz.

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Wyjaśniło się również, w jaki sposób Manfred D. uzyskiwał dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Jako osobisty asystent miał on wgląd w skrzynki e-mailowe oraz kalendarze kierownictwa urzędu.

Miał także uprawnienia do drukowania tajnych materiałów, aby przygotowywać teczki z dokumentami potrzebnymi kierownictwu BND do prowadzenia rozmów. Obecnie weryfikowane są również rozliczenia kosztów podróży Manfreda D.: miał on kilkakrotnie, w weekendy, podróżować samolotem na trasie Berlin-Monachium i z powrotem w klasie biznes, rozliczając te loty jako podróże służbowe.

Jak podaje "SZ", prawniczka Manfreda D. odmówiła komentarza w tej sprawie. Adwokat Hanninga jak dotąd odrzucił wszelkie zarzuty stawiane jego klientowi.

Prowadzą dochodzenie w sprawie zdrady stanu

Wobec Hanninga prowadzone jest dochodzenie m.in. w sprawie podejrzenia o szpiegostwo i usiłowanie zdrady stanu, natomiast wobec Manfreda D. - w sprawie podejrzenia o pomocnictwo w usiłowaniu zdrady stanu oraz w szpiegostwie na szkodę państwa.

Hanning został aresztowany na początku października. Prokuratura Federalna podejrzewa, że kupował on od D. tajne informacje pochodzące z BND (niemieckiego wywiadu zagranicznego) i przekazywał je dalej. Za pomocą zakupionych tajnych materiałów miał też sporządzić analizę dla pracownika obcego wywiadu - choć nie jest jasne, czy dokument ten dotarł do adresata.

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Według śledczych Hanning wykorzystywał pozyskane dane również do przekazywania informacji politycznych pracownikowi innego wywiadu państwowego. Miał z nim utrzymywać intensywne kontakty przez wiele lat.

Aresztowanie Hanninga odbiło się szerokim echem na świecie. W trakcie swojej wieloletniej kariery Hanning zajmował szereg kluczowych stanowisk; pracował m.in. w Urzędzie Kanclerskim oraz w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Do końca 2005 roku kierował BND.

Autor: Monika Stefanek

Oryginalny artykuł jest dostępny na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.

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