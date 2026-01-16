Tajne ćwiczenia NATO w "obozie wikingów". Szykują się na wypadek wojny
W arktycznych warunkach północnej Norwegii europejscy żołnierze prowadzą intensywne przygotowania do potencjalnego konfliktu z Rosją. Jak informuje portal Politico, w tzw. obozie wikingów trwają ćwiczenia symulujące scenariusz uruchomienia artykułu 5. NATO, czyli mechanizmu zbiorowej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szkolenia nabrały tempa po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
W skrócie
Obóz szkoleniowy, otwarty w 2023 roku z myślą o brytyjskich siłach zbrojnych, ma liczyć tej wiosny około 1,5 tys. żołnierzy, a w 2027 roku nawet 2 tys.
Wielka Brytania - jak podkreśliła minister spraw zagranicznych Yvette Cooper - "skutecznie podwaja" w ciągu trzech lat liczbę członków Royal Marines stacjonujących i szkolących się w Norwegii.
NATO wzmacnia północną flankę. Arktyka w centrum strategicznych kalkulacji Sojuszu
Celem sojuszników jest przygotowanie wojsk do działań w ekstremalnych warunkach oraz do szybkiej reakcji w razie eskalacji zagrożenia na północnej flance NATO.
Ćwiczenia obejmują scenariusze, które miałyby zostać zrealizowane w przypadku bezpośredniego ataku na jedno z państw Sojuszu. Arktyka, dotąd postrzegana jako region peryferyjny, coraz częściej znajduje się w centrum strategicznych kalkulacji NATO.
Yvette Cooper zwróciła uwagę, że bezpieczeństwo Arktyki jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem całego obszaru euroatlantyckiego.
- Spójrz na mapę Arktyki i na położenie kanałów morskich. Bezpieczeństwo arktyczne nie może być traktowane jako odrębna kwestia, ponieważ wpływa ono na nasze bezpieczeństwo transatlantyckie jako całość - argumentowała polityk.
Norwegia ostrzega. Wskazali na rosyjską obecność w rejonie Arktyki
Jeszcze bardziej bezpośrednie zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego widzi Norwegia. Minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide wskazał na bliskość rosyjskiego Półwyspu Kolskiego i Murmańska - regionu, w którym skoncentrowana jest znaczna część rosyjskiego arsenału nuklearnego oraz bazy okrętów podwodnych.
- To obszar o ogromnym znaczeniu dla rosyjskiego potencjału odwetowego. W czasie wojny nie chcemy, by Rosja miała swobodny dostęp do otwartego oceanu - zaznaczył.
Zdaniem szefa norweskiej dyplomacji w razie kryzysu napięcie w Arktyce mogłoby bardzo szybko eskalować z poziomu niskiego do wysokiego. Dlatego konieczne są plany szybkiego przerzutu wojsk, wzmocnień oraz utrzymywania stałej obecności militarnej w regionie.
