W skrócie Europejscy żołnierze prowadzą ćwiczenia NATO w północnej Norwegii, symulując scenariusz uruchomienia art. 5 Sojuszu.

Wiosną w norweskim obozie szkoleniowym przebywać ma około 1,5 tys. żołnierzy, a w kolejnym roku liczba ta wzrośnie do 2 tys.

Celem ćwiczeń jest przygotowanie do działań w trudnych warunkach Arktyki oraz szybka reakcja na potencjalny atak na terytorium państwa członkowskiego NATO.

Norwegia wskazuje na bliskość rosyjskiego Półwyspu Kolskiego i Murmańska jako istotne zagrożenie oraz podkreśla potrzebę stałej obecności militarnej w regionie.

Obóz szkoleniowy, otwarty w 2023 roku z myślą o brytyjskich siłach zbrojnych, ma liczyć tej wiosny około 1,5 tys. żołnierzy, a w 2027 roku nawet 2 tys.

Wielka Brytania - jak podkreśliła minister spraw zagranicznych Yvette Cooper - "skutecznie podwaja" w ciągu trzech lat liczbę członków Royal Marines stacjonujących i szkolących się w Norwegii.

NATO wzmacnia północną flankę. Arktyka w centrum strategicznych kalkulacji Sojuszu

Celem sojuszników jest przygotowanie wojsk do działań w ekstremalnych warunkach oraz do szybkiej reakcji w razie eskalacji zagrożenia na północnej flance NATO.

Ćwiczenia obejmują scenariusze, które miałyby zostać zrealizowane w przypadku bezpośredniego ataku na jedno z państw Sojuszu. Arktyka, dotąd postrzegana jako region peryferyjny, coraz częściej znajduje się w centrum strategicznych kalkulacji NATO.

Yvette Cooper zwróciła uwagę, że bezpieczeństwo Arktyki jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem całego obszaru euroatlantyckiego.

- Spójrz na mapę Arktyki i na położenie kanałów morskich. Bezpieczeństwo arktyczne nie może być traktowane jako odrębna kwestia, ponieważ wpływa ono na nasze bezpieczeństwo transatlantyckie jako całość - argumentowała polityk.

Norwegia ostrzega. Wskazali na rosyjską obecność w rejonie Arktyki

Jeszcze bardziej bezpośrednie zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego widzi Norwegia. Minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide wskazał na bliskość rosyjskiego Półwyspu Kolskiego i Murmańska - regionu, w którym skoncentrowana jest znaczna część rosyjskiego arsenału nuklearnego oraz bazy okrętów podwodnych.

- To obszar o ogromnym znaczeniu dla rosyjskiego potencjału odwetowego. W czasie wojny nie chcemy, by Rosja miała swobodny dostęp do otwartego oceanu - zaznaczył.

Zdaniem szefa norweskiej dyplomacji w razie kryzysu napięcie w Arktyce mogłoby bardzo szybko eskalować z poziomu niskiego do wysokiego. Dlatego konieczne są plany szybkiego przerzutu wojsk, wzmocnień oraz utrzymywania stałej obecności militarnej w regionie.

