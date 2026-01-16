Tajne ćwiczenia NATO w "obozie wikingów". Szykują się na wypadek wojny

W arktycznych warunkach północnej Norwegii europejscy żołnierze prowadzą intensywne przygotowania do potencjalnego konfliktu z Rosją. Jak informuje portal Politico, w tzw. obozie wikingów trwają ćwiczenia symulujące scenariusz uruchomienia artykułu 5. NATO, czyli mechanizmu zbiorowej obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szkolenia nabrały tempa po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Myśliwiec wojskowy lecący nad zimowym miastem z zabudową pokrytą śniegiem. W tle rozległe góry, wybrzeże oraz port z widocznymi statkami.
W rejonie Arktyki prowadzone są ćwiczenia NATOLOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU x PexelsAFP

  • Europejscy żołnierze prowadzą ćwiczenia NATO w północnej Norwegii, symulując scenariusz uruchomienia art. 5 Sojuszu.
  • Wiosną w norweskim obozie szkoleniowym przebywać ma około 1,5 tys. żołnierzy, a w kolejnym roku liczba ta wzrośnie do 2 tys.
  • Celem ćwiczeń jest przygotowanie do działań w trudnych warunkach Arktyki oraz szybka reakcja na potencjalny atak na terytorium państwa członkowskiego NATO.
  • Norwegia wskazuje na bliskość rosyjskiego Półwyspu Kolskiego i Murmańska jako istotne zagrożenie oraz podkreśla potrzebę stałej obecności militarnej w regionie.
Obóz szkoleniowy, otwarty w 2023 roku z myślą o brytyjskich siłach zbrojnych, ma liczyć tej wiosny około 1,5 tys. żołnierzy, a w 2027 roku nawet 2 tys.

Wielka Brytania - jak podkreśliła minister spraw zagranicznych Yvette Cooper - "skutecznie podwaja" w ciągu trzech lat liczbę członków Royal Marines stacjonujących i szkolących się w Norwegii.

NATO wzmacnia północną flankę. Arktyka w centrum strategicznych kalkulacji Sojuszu

Celem sojuszników jest przygotowanie wojsk do działań w ekstremalnych warunkach oraz do szybkiej reakcji w razie eskalacji zagrożenia na północnej flance NATO.

Ćwiczenia obejmują scenariusze, które miałyby zostać zrealizowane w przypadku bezpośredniego ataku na jedno z państw Sojuszu. Arktyka, dotąd postrzegana jako region peryferyjny, coraz częściej znajduje się w centrum strategicznych kalkulacji NATO.

    Yvette Cooper zwróciła uwagę, że bezpieczeństwo Arktyki jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem całego obszaru euroatlantyckiego.

    - Spójrz na mapę Arktyki i na położenie kanałów morskich. Bezpieczeństwo arktyczne nie może być traktowane jako odrębna kwestia, ponieważ wpływa ono na nasze bezpieczeństwo transatlantyckie jako całość - argumentowała polityk.

    Norwegia ostrzega. Wskazali na rosyjską obecność w rejonie Arktyki

    Jeszcze bardziej bezpośrednie zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego widzi Norwegia. Minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide wskazał na bliskość rosyjskiego Półwyspu Kolskiego i Murmańska - regionu, w którym skoncentrowana jest znaczna część rosyjskiego arsenału nuklearnego oraz bazy okrętów podwodnych.

    - To obszar o ogromnym znaczeniu dla rosyjskiego potencjału odwetowego. W czasie wojny nie chcemy, by Rosja miała swobodny dostęp do otwartego oceanu - zaznaczył.

    Zdaniem szefa norweskiej dyplomacji w razie kryzysu napięcie w Arktyce mogłoby bardzo szybko eskalować z poziomu niskiego do wysokiego. Dlatego konieczne są plany szybkiego przerzutu wojsk, wzmocnień oraz utrzymywania stałej obecności militarnej w regionie.

    Źródło: Politico

