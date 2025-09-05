W skrócie Administracja Donalda Trumpa w 2019 roku przeprowadziła tajną operację mającą na celu zamontowanie podsłuchów wokół Kim Dzong Una.

Misja zakończyła się niepowodzeniem po wykryciu przez północnokoreańskich rybaków.

Podczas akcji zabito trzech mężczyzn, aby zachować tajność, a uczestnicy operacji otrzymali później awanse - donoszą media.

O misji dowiedział się Joe Biden po objęciu urzędu i poinformował o niej Kongres, który wcześniej nie znał szczegółów operacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tajna operacja na Dalekim Wschodzie, którą osobiście zatwierdził Donald Trump, miała miejsce w 2019 roku - przekazał "New York Times", który przeprowadził dziennikarskie śledztwo.

Jak wskazano, celem ówczesnej administracji Trumpa było zamontowanie urządzeń podsłuchowych w otoczeniu Kim Dzong Una. Przypomnijmy, republikanin w czasie swojej pierwszej kadencji dwukrotnie spotkał się z północnokoreańskim dyktatorem: w 2018 oraz 2019 roku.

"Niniejsza relacja opiera się na wywiadach z 24 osobami, w tym z cywilnymi urzędnikami państwowymi, członkami pierwszej administracji Trumpa oraz obecnymi i byłymi wojskowymi, którzy mieli wiedzę o misji" - przekazał na wstępie "NYT".

USA. Tajna misja Trumpa w Korei Północnej. Pierwsze doniesienia

Misja z początku 2019 roku miała wyeliminować tzw. ślepy punkt. Dotychczasowe działania wywiadowcze USA w Korei Północnej nie przynosiły rezultatów. Podsłuch miał to zmienić.

Akcja - już w samym zamyśle - nie należała do najłatwiejszych. "(Komandosi - red.) musieliby przetrwać godziny w lodowatym morzu, przemknąć obok sił bezpieczeństwa na lądzie, wykonać precyzyjną instalację techniczną, a następnie wydostać się niezauważeni" - pisze "New York Times".

Plan zakładał przedostanie się na Daleki Wschód okrętem podwodnym o napędzie atomowym. Następnie uczestnicy operacji przesiedli się do dwóch mniejszych łodzi podwodnych i dopłynęli do wybrzeży Korei.

Ostatecznie operacja SEAL skończyła się niepowodzeniem. Komandosów, których zadaniem było zamontowanie urządzeń podsłuchowych, wypatrzyli okoliczni rybacy. Wojskowi w obawie przed rozpoznaniem zabili trzech mężczyzn. Następnie przebili ich płuca, aby ciała nie wypłynęły na powierzchnię wody.

Jak wskazano w publikacji, wyjście na jaw informacji o tajnej operacji USA mogło skończyć się "wybuchem szerszego konfliktu" z Koreą Północną.

"NYT" podał, że moment przeprowadzenia akcji był nieprzypadkowy - administracja Donalda Trumpa chciała skłonić Kim Dzong Una do porzucenia programu nuklearnego. Finalnie starania nie przyniosły oczekiwanych efektów.

USA. Media: Komandosi zabili trzech rybaków. Tajna operacja u wybrzeży Korei Północnej

Dziennikarze "NYT" przekazali, że po nieudanej misji SEAL sporządzono raport. W nim znalazł się zapis, że zabójstwo trzech północnokoreańskich rybaków było uzasadnione. Co więcej, część uczestników akcji na Dalekim Wschodzie została później nagrodzono awansami.

O sprawie dowiedział się Joe Biden, który w styczniu 2021 roku przejął władzę w Stanach Zjednoczonych. Następnie poinformował Kongres o tajnej misji administracji Trumpa. Parlamentarzyści nie wiedzieli wcześniej o operacji komandosów.

Źródło: "New York Times"

Andrzej Stasiuk apeluje o wsparcie dla Ukrainy materiał zewnętrzny