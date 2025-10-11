Tajna misja sił NATO i USA przy granicy Rosji. Ujawniają szczegóły dopiero teraz
Brytyjczycy z siłami USA i NATO patrolowali granicę z Rosją, Białorusią i Ukrainą - ujawnia teraz Wielka Brytania. Trwającą ponad 12 godzin misję przeprowadzono w minionym tygodniu. Szczegóły brytyjski minister obrony zdecydował się ujawnić dopiero teraz. Nie chodziło jedynie o zdobycie cennych informacji wywiadowczych.
W skrócie
We wspólnej misji na granicy państw NATO z Rosją, Białorusią i Ukrainą wzięły udział dwa zaawansowane brytyjskie samoloty patrolujące, a także amerykański tankowiec, co stanowiło "pokaz transatlantyckiej jedności sojuszników" - napisano w komunikacie.
Dokładnie mowa o maszynach: RC-135 Rivet Joint, P-8A Poseidon oraz KC135.
Z ujawnionych informacji wynika, że ubiegłotygodniowa misja trwała 12 godzin. Szczegóły Brytyjczycy ujawniają dopiero teraz.
"Była to ważna wspólna misja z naszymi sojusznikami z USA i NATO" - przekazał cytowany w materiale brytyjski minister obrony John Healey.
Nowe informacje o tajnej misji sił USA i NATO. Patrolowali granicę z Rosją
Szef brytyjskiego resortu obrony wskazał, jakie korzyści Sojusz wyniósł z takiej operacji.
"Nie tylko dostarcza to cennych informacji wywiadowczych, które zwiększają świadomość operacyjną naszych sił zbrojnych, ale także stanowi silny sygnał jedności NATO dla prezydenta Rosji Władimira Putina i naszych przeciwników" - dodał szef brytyjskiego resortu obrony.
Samoloty patrolowały granicę państw wschodniej flanki NATO z Rosją po serii niedawnych wtargnięć rosyjskich dronów i samolotów w przestrzeń powietrzną Sojuszu, w tym Polski, Rumunii i Estonii.
