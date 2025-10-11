W skrócie Brytyjskie i amerykańskie samoloty patrolowały granicę państw NATO z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Misja trwała 12 godzin i miała na celu wzmocnienie jedności sojuszników oraz zbieranie informacji wywiadowczych.

Operacja była odpowiedzią na ostatnie wtargnięcia rosyjskich dronów i samolotów w przestrzeń powietrzną NATO.

We wspólnej misji na granicy państw NATO z Rosją, Białorusią i Ukrainą wzięły udział dwa zaawansowane brytyjskie samoloty patrolujące, a także amerykański tankowiec, co stanowiło "pokaz transatlantyckiej jedności sojuszników" - napisano w komunikacie.

Dokładnie mowa o maszynach: RC-135 Rivet Joint, P-8A Poseidon oraz KC135.

Z ujawnionych informacji wynika, że ubiegłotygodniowa misja trwała 12 godzin. Szczegóły Brytyjczycy ujawniają dopiero teraz.

"Była to ważna wspólna misja z naszymi sojusznikami z USA i NATO" - przekazał cytowany w materiale brytyjski minister obrony John Healey.

Szef brytyjskiego resortu obrony wskazał, jakie korzyści Sojusz wyniósł z takiej operacji.

"Nie tylko dostarcza to cennych informacji wywiadowczych, które zwiększają świadomość operacyjną naszych sił zbrojnych, ale także stanowi silny sygnał jedności NATO dla prezydenta Rosji Władimira Putina i naszych przeciwników" - dodał szef brytyjskiego resortu obrony.

Samoloty patrolowały granicę państw wschodniej flanki NATO z Rosją po serii niedawnych wtargnięć rosyjskich dronów i samolotów w przestrzeń powietrzną Sojuszu, w tym Polski, Rumunii i Estonii.

Źródło: Reuters

