Tajna misja Mossadu w Iranie. "Porwali geniusza terroru"

Oprac.: Marta Stępień Świat

Agenci Mossadu działali w Iranie w celu schwytania podejrzanego, który miał planować zamach terrorystyczny na Cyprze - informuje agencja Reutera. Izrael twierdzi, że to Yousef Shahabazi Abbasalilu. Cypr informował w niedzielę, że zapobiegł atakowi wymierzonemu przeciwko Izraelczykom i Żydom żyjącym w tym kraju. Media donoszą, że Mossadowi udało się ująć niedoszłego zamachowca i dzięki temu - zapobiec atakowi. - Dotrzemy do każdego, kto podżega do terroryzmu przeciwko Żydom i Izraelczykom na całym świecie, w tym na ziemi irańskiej - mówi jeden z izraelskich agentów.

Zdjęcie Mossad poinformował, że zatrzymał podejrzanego o planowanie zamachu na Cyprze / LOUISA GOULIAMAKI/Twitter / AFP