Tajlandia: Zaginął radioaktywny cylinder. Ogłoszono alarm

Stalowy cylinder zawiera promieniotwórczy izotop cezu Cs-137. Jego zniknięcie z elektrowni węglowej w dzielnicy Sri Maha Pho, około 160 kilometrów na wschód od Bangkoku, wykryto w ubiegły piątek w czasie rutynowej kontroli.

- Poszukiwania cylindra rozpoczęto już w weekend, ale jak dotąd nie przyniosły one rezultatów - przekazał we wtorek mediom Kittiphan Chitpentham z państwowej firmy, do której należy elektrownia.

"Radioaktywny materiał był zamknięty"

"Testy radioaktywności wykazały, że cylinder nie znajduje się na terenie siłowni. Kierownictwo firmy sądzi, że został stamtąd zabrany 23 lutego" - podał dziennik "The Nation".

Reklama

Wcześniej media informowały o podejrzeniach, że cylinder wypadł z mocowania na ścianie i spadł z wysokości około 18 metrów.

Cylinder ma 30 cm długości, 13 cm średnicy i waży 25 kilogramów. Według agencji AFP służył do pomiaru ciśnienia pary, natomiast "The Nation" podał, że cez 137 jest wykorzystywany do wykrywania pęknięć i innych defektów w rurach.

"Prosimy ludzi w okolicy, żeby pomogli go znaleźć. Radioaktywny materiał był zamknięty i zabezpieczony, ale jeśli ktoś go otworzy i będzie wystawiony na działanie substancji, może ona wywołać wysypkę i poparzenia" - powiedział AFP gubernator prowincji Prachinburi, Narong Nakornjinda.

Radioaktywny cylinder może być wśród antyków

Według "The Nation" władze podejrzewają, że cylinder został skradziony i sprzedany do sklepu z antykami, dlatego urzędnikom polecono szukać go w takich miejscach. Mają też przygotować się na konieczność udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku działania substancji.

Za informacje, które przyczynią się do znalezienia cylindra, zaoferowano nagrodę w wysokości 50 tys. bahtów (6,3 tys. zł) - podała tajlandzka gazeta.

Podobna sytuacja miała niedawno miejsce w Australii, gdzie władze po około tygodniu poszukiwań ogłosiły odnalezienie małej kapsułki z promieniotwórczym cezem Cs-137, która wypadła z ciężarówki w czasie transportu. Kapsułka mierzyła zaledwie 8 na 6 milimetrów, a akcję poszukiwawczą porównywano do szukania "igły w stogu siana".