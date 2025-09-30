W skrócie Tajfun Bualoi doprowadził do śmierci 19 osób w Wietnamie, 21 wciąż jest poszukiwanych.

Ponad 100 tysięcy domów zostało uszkodzonych, a intensywne ulewy spowodowały powodzie i grożą lawinami błotnymi.

Tajfun wcześniej przeszedł przez Filipiny, gdzie odebrał życie co najmniej 27 osobom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wcześniejsze doniesienia mówiły o 11 ofiarach tajfunu w Wietnamie, jednak było niemal pewne, że ta liczba się zwiększy. We wtorek nowy bilans podały tamtejsze władze. Tajfun Bualoi dotarł do wybrzeża w nocy z niedzieli na poniedziałek, po czym osłabł do poziomu burzy tropikalnej, kierując się dalej, w stronę sąsiedniego Laosu. Oprócz silnego wiatru przyniósł potężne ulewy, które stworzyły w wielu miejscach ryzyko zejścia lawin błotnych.

"Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Według wietnamskich władz Wiadomo o co najmniej 19 ofiarach śmiertelnych, 21 uznaje się za zaginione a 88 osób zostało rannych. Tajfun uszkodził ponad 100 tys. budynków, głównie w prowincjach Nghe An i Ha Tinh na północy i w centrum kraju.

Przyniesione przez Bualoi intensywne ulewy doprowadziły do wielu powodzi. W niektórych częściach kraju w ciągu doby spadło ponad 300 litrów wody na metr kwadratowy. Z tego powodu wydano wiele ostrzeżeń przed możliwymi osuwiskami i lawinami błotnymi, zwłaszcza w górzystych częściach Wietnamu.

Zalane zostały między innymi ulice stolicy kraju, Hanoi. "To nie jest deszcz, tylko ulewa. Woda wlewała się do mojego pokoju. Nigdy nie widziałem czegoś takiego" - opowiadał 49-letni mieszkaniec Hanoi, Hoang Quoc Uy, cytowany przez Reutersa.

Do jednej z największych pojedynczych tragedii doszło w prowincji Ninh Bình na północy, gdzie potężne tornado spowodowało śmierć dziewięciu osób i uszkodziło setki budynków. Inne tornado, w prowincji Hung Yen, zabiło dwie osoby.

Zalane tory, pociągi nie jadą z północy na południe

Z powodu powodzi tymczasowo zawieszono kursowanie pociągów na trasie łączącej północną część Wietnamu z południową. Pod wodą znalazły się tory w centralnej prowincji Thanh Hoa. Większość pociągów na tej trasie nie będzie kursować przez cały wtorek, niektóre również w środę.

Operator zapewnił podróżnym komunikację zastępczą dla 1113 pasażerów, którzy podróżowali między stacjami Thanh Hoa i Truong Lam. Na niektórych liniach pociągi nie kursowały od poniedziałku.

W prowincji Thanh Hoa powódź zalała ponad 3 tys. domów.

Wietnam jest kolejnym krajem zmagającym się ze skutkami przejścia tajfunu Bualoi. Wcześniej żywioł uderzył w Filipiny. Tam ofiar było więcej niż w Wietnamie.

Szlak zniszczenia prowadził przez Filipiny

Bualoi (na Filipinach znany pod nazwą Nando) przeszedł przez środkowe wyspy archipelagu, uszkadzając tam prawie 100 tys. domów (według raportu DROMIC, służby zajmującej się zarządzaniem kryzysowym, było to dokładnie 97 269 budynków).

Z zagrożonych terenów na Filipinach ewakuowano ponad 400 tys. ludzi. Mimo to nie udało się uniknąć ofiar śmiertelnych. W wyniku uderzenia tajfunu zginęło tam 27 osób.

16 osób uznaje się za zaginione. Według najnowszych raportów krajowej rady ds. zarządzania i zmniejszania ryzyka (NDRRMC) 12 osób zaginęło w regionie Wschodnie Visayas, dwie w prowincji Oriental Mindoro w regionie MIMAROPA oraz po jednej w Bicol i Zachodnie Visayas.

Źródło: Reuters, Vietnamnews.vn, Dromic.dswd.gov.ph, PNA.gov.ph, AFP

-----

Szłapka w "Graffiti" o przesłuchaniu Ziobry: Bardzo kluczył Polsat News Polsat News