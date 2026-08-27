W skrócie Na osiedlu wojskowym w Petersburgu doszło do wybuchu bomby podłożonej w samochodzie, w wyniku którego zginął rosyjski podpułkownik.

Ciężko ranna została żona wojskowego, która została przewieziona do szpitala.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo i potwierdził śmierć jednej osoby oraz obrażenia drugiej, nie ujawniając tożsamości ofiary.

Według portalu Fontanka zmarły był pilotem w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych.

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Eksplozja bomby postawiła na równe nogi mieszkańców osiedla wojskowego w Petersburgu.

W samochodzie znajdowały się dwie osoby: żołnierz w stopniu podpułkownika oraz jego żona. Wiadomo, że mężczyzna zginął na miejscu.

Kobieta została poszkodowana i trafiła do szpitala.

Petersburg. Eksplozja w samochodzie, nie żyje wojskowy

Miejsce, gdzie doszło do wybuchu, jest zamieszkiwane przez wojskowych i ich rodziny. W 2010 roku petersburskie osiedle odwiedził ówczesny premier Rosji Władimir Putin.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej rozpoczął dochodzenie. Potwierdzono, że jedna osoba nie żyje, a druga odniosła obrażenia. Nie podano jednak tożsamości zmarłego.

Portal Fontanka informuje, że zmarły służył w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych. Miał być pilotem wojskowym.

Po zdarzeniu mnożą się pytania, kto odpowiadał za podłożenie ładunku. Niejasny pozostaje też motyw zamachu.

Rosja. Ładunek domowej roboty eksplodował w samochodzie podpułkownika

Na atak w Rosji reagują ukraińskie kanały w mediach społecznościowych. W relacjach podkreślają, że ofiarą był podpułkownik sił powietrznych wroga. Publikują też nagrania z miejsca zdarzenia.

Ukraińcy donoszą, że pojazd należał do przedstawiciela rosyjskiego resortu obrony. Jednak wiadomość ta nie została potwierdzona.

"Według wstępnych ustaleń wewnątrz pojazdu eksplodował improwizowany ładunek wybuchowy" - poinformowała Nexta.

Redakcja portalu ustaliła, że do zamachu doszło w petersburskiej dzielnicy Sławianka. Okolica była zamieszkana głównie przez rosyjskich oficerów średniego i wyższego szczebla.

Źródło: Fontanka, Meduza, Nexta



