W skrócie Meksykańskie służby rozpoczęły dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia suwerenności przez USA po śmierci dwóch obywateli tego kraju podczas operacji przeciwko organizacji przestępczej.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum poinformowała, że władze nie były powiadomione o udziale Amerykanów w tej akcji i obecnie nie prowadzi się wspólnych operacji z bezpośrednim udziałem obywateli USA.

Według ambasadora USA zmarli byli pracownikami ambasady, natomiast "Washington Post" twierdzi, że pracowali dla CIA, a prokurator generalny stanu Chihuahua określił ich jako instruktorów uczestniczących w ćwiczeniach z meksykańskimi służbami.

- Badamy co robili ci ludzie i dla jakiej agencji pracowali - stwierdziła prezydent Meksyku.

Sheinbaum przekazała, że wiele wskazuje na to, że obywatele USA brali udział wraz z meksykańskimi służbami w operacji przeciwko organizacji przestępczej.

Meksyk. Śmierć obywateli USA. Ambasada zabiera głos

Prezydent zaznaczyła jednak, że każda taka międzynarodowa współpraca wymaga autoryzacji rządu federalnego, a w tej sprawie władze krajowe nie zostały poinformowane o udziale Amerykanów.

Głos w sprawie zabrał również ambasador USA w Meksyku, który stwierdził, że obywatele Stanów Zjednoczonych byli pracownikami ambasady. Innego zdania jest gazeta "Washington Post", która twierdzi, że zmarli Amerykanie pracowali dla CIA.

Z kolei prokurator generalny stanu Chihuahua, w którym doszło do wypadku, mówił, że byli oni instruktorami, którzy brali udział w ćwiczeniach z służbami meksykańskimi.

Tajemniczy wypadek w Meksyku. Nie żyje dwóch obywateli USA

Do wypadku, w którym zginęli Amerykanie, doszło w niedzielę. Samochód, którym podróżowali oni wraz z dwoma funkcjonariuszami meksykańskich służb wypadł z drogi i spadł do wąwozu, gdzie eksplodował.

Władze stanu Chihuahua przekazały, że do wypadku doszło podczas powrotu z operacji, mającej na celu likwidację laboratoriów, należących do organizacji przestępczej, w których produkowane były środki odurzające.

Prezydent USA Donald Trump od początku kadencji naciska na Meksyk, by skuteczniej zwalczał przestępczość narkotykową. Prezydent Claudia Sheinbaum potwierdziła, że Meksyk i Waszyngton współpracują m.in. poprzez wymianę danych wywiadowczych. Zaznaczyła jednocześnie, że obecnie nie są prowadzone żadne wspólne operacje z bezpośrednim udziałem Amerykanów.

