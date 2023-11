Jak podkreślono, lotnisko wojskowe Babrujsk bardzo rzadko wykorzystywane przez rosyjskie wojska stacjonujące na Białorusi. Miejsce to znajduje się zaledwie 58 kilometrów od jednego z obozów należących do Grupy Wagnera . W związku z tym istnieją poważne podejrzenia, że na pokładzie znajduje się dowództwo prywatnej armii.

Wagnerowcy ponownie trafili na front w Ukrainie

Kilka tygodni wcześniej dziennikarze "The New York Times" informowali, powołując się na źródła wewnątrz rosyjskie armii, o próbie rekrutacji byłych bojowników Grupy Wagnera do składu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.