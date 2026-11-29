W skrócie Rosyjski statek towarowy "Tambey", w przeszłości wykorzystywany do transportu broni, wpłynął 25 listopada do portu w Barentsburgu na norweskim archipelagu Svalbard.

Jednostka jest objęta sankcjami nałożonymi przez Ukrainę w związku z transportem uzbrojenia oraz towarów z terenów okupowanych w trakcie trwającej wojny.

Obecność jednostki budzi kontrowersje z uwagi na traktat z 1920 roku, który ogranicza wykorzystanie Svalbardu do celów wojennych.

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Rosyjski statek towarowy "Tambey" wpłynął do portu w Barentsburgu, rosyjskiej osadzie na norweskim archipelagu Svalbard. Jednostka przybyła tam w środę 25 listopada bezpośrednio z Murmańska. Sprawę opisał norweski portal The Barents Observer, zwracając uwagę na jej wcześniejszą działalność na rzecz rosyjskiego wojska.

Statek był w przeszłości wykorzystywany do przewozu broni, sprzętu wojskowego i ciężkich pojazdów transportowych, między innymi w ramach kontraktów z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Nie wiadomo, jaki ładunek dostarczył na Svalbard.

Rosyjski statek na Svalbardzie. Wcześniej przewoził broń

"Tambey" został objęty sankcjami przez Ukrainę. Kijów zarzuca jednostce udział w transporcie uzbrojenia, nielegalne wywożenie towarów z okupowanych terytoriów Ukrainy oraz obchodzenie międzynarodowych ograniczeń handlowych.

Sankcjami Stanów Zjednoczonych objęto z kolei przedsiębiorstwo będące właścicielem statku, które według amerykańskich władz uczestniczyło w działaniach wspierających Rosję.

Obecność jednostki budzi zainteresowanie ze względu na szczególny status prawny archipelagu. Svalbard należy do Norwegii, ale jego wykorzystanie do celów militarnych jest ograniczone na mocy międzynarodowego traktatu, podpisanego w 1920 roku, który wszedł w życie pięć lat później.

Dokument sprawia, że region jest de facto strefą zdemilitaryzowaną. Zabrania, między, innymi tworzenia baz marynarki wojennej i budowania fortyfikacji. Rosja ma jednak prawo prowadzić na archipelagu działalność gospodarczą, w tym wydobywczą. Mieszkańcy Barentsburga podlegają przy tym norweskiemu prawu.

Norwegia zatrzymała wcześniej rosyjski statek. Doszło do sporu z Moskwą

To nie pierwszy przypadek, w którym obecność rosyjskiej jednostki na Svalbardzie wywołuje kontrowersje.

We wrześniu norweskie władze zatrzymały w Barentsburgu rosyjski statek "Professor Molchanov". Decyzję podjęto na podstawie orzeczenia sądu, wydanego na wniosek ukraińskiego koncernu energetycznego Naftohaz.

Sprawa miała związek z dochodzeniem przez Ukrainę odszkodowania za majątek przejęty przez Rosję na Krymie po jego aneksji w 2014 roku. Trybunał arbitrażowy w Hadze nakazał wcześniej Moskwie wypłatę koncernowi wielomiliardowej rekompensaty.

Zatrzymanie jednostki doprowadziło do napięć dyplomatycznych między Oslo a Moskwą. Rosyjskie władze ostro skrytykowały decyzję Norwegów, wskazując na znaczenie połączeń morskich dla funkcjonowania swoich osad na archipelagu.

Źródło: The Barents Observer



