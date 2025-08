Tajemniczy pożar we Lwowie. Sześć osób w szpitalu

We Lwowie doszło do pożaru hotelu - podały w poniedziałek ukraińskie media. Jak przekazali ratownicy, 15 osób zostało ewakuowanych, a sześć - w tym dwoje dzieci - trafiło do szpitala. Teraz sprawę wyjaśnić zamierzają służby