W skrócie Nad bazą wojskową, gdzie mieszkają sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth, wykryto niezidentyfikowane drony.

W odpowiedzi zwiększono środki bezpieczeństwa i zwołano specjalne spotkanie w Białym Domu. Rozważano też przeniesienie polityków.

Incydenty te zbiegają się z globalnym alertem bezpieczeństwa dla amerykańskich placówek dyplomatycznych i podniesieniem poziomu ochrony w kilku bazach w USA.

Poważne obawy w Waszyngtonie wywołały niezidentyfikowane drony, wykryte nad bazą wojskową w stolicy USA, gdzie mieszkają sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz obrony Pete Hegseth.

"Washington Post", powołując się na swoje źródła, poinformowało, że w ciągu jednej nocy w ostatnich dniach nad Fort Lesley J. McNair zaobserwowano kilka dronów, a ich pochodzenie pozostaje nieznane.

Drony nad amerykańską bazą. Zwołano spotkanie w Białym Domu

W rezultacie zwiększono środki bezpieczeństwa i zwołano spotkanie w Białym Domu. Rozważano też przeniesienie obu polityków, jednak ostatecznie nie zmienili oni miejsca zamieszkania.

Incydenty w Stanach Zjednoczonych zbiegają się z globalnym alertem bezpieczeństwa dla amerykańskich placówek dyplomatycznych oraz podniesieniem poziomu ochrony w kilku bazach na terenie kraju.

Bazy Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst w New Jersey i MacDill Air Force Base na Florydzie ogłosiły poziom "Charlie", oznaczający wiarygodne zagrożenie atakiem. W tej drugiej placówce FBI badało podejrzaną przesyłkę, a inne niepokojące wydarzenie doprowadziło do czasowego nakazu nieopuszczania budynków.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Napięta sytuacja w USA przez ryzyko odwetu Iranu

- Departament nie może komentować przemieszczania się sekretarza ze względów bezpieczeństwa, a informowanie o takich działaniach jest skrajnie nieodpowiedzialne - oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Odmówił jednak podania szczegółów.

Z kolei rzecznik sił powietrznych wyjaśnił, że aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i realizację misji, "dowódcy dostosowują poziom ochrony obiektów wojskowych zgodnie z lokalną oceną zagrożeń".

Zdaniem "Washington Post" napięcia mają związek z rosnącym ryzykiem odwetu ze strony Iranu po atakach USA i Izraela na ten kraj. Departament Stanu USA polecił wszystkim placówkom dyplomatycznym "natychmiast przeprowadzić przegląd bezpieczeństwa", wskazując na "trwającą i rozwijającą się sytuację na Bliskim Wschodzie oraz możliwość jej rozlania się na inne regiony".

Podobne incydenty z udziałem dronów notowano w ostatnim czasie także w pobliżu miejsc pobytu Donalda Trumpa i innych wysokich rangą urzędników.

