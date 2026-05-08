W skrócie Greckie służby badają sprawę morskiego drona z domniemanymi materiałami wybuchowymi, którego znaleźli rybacy niedaleko wyspy Lefkada.

Według emerytowanego wiceadmirała Steliosa Fenekosa konstrukcja urządzenia przypomina ukraińskie drony morskie Magura.

Media informują, że dron miał wciąż włączony silnik, a wojsko wszczęło oficjalne dochodzenie.

Dron morski został znaleziony w czwartek u wybrzeży Lefkady - jednej z wysp na Morzu Jońskim (administracyjnie Grecja Zachodnia).

"Po otrzymaniu powiadomienia przez rybaka statek patrolowy straży przybrzeżnej odzyskał tego drona, zanim przekazał go Ministerstwu Obrony" - poinformowało AFP źródło ze straży przybrzeżnej.

Grecja. Dron u wybrzeży Lefkady. Konstrukcja podobna do ukraińskiej

Były wiceadmirał Stelios Fenekos w rozmowie z państwową telewizją ERT zauważył, że bezzałogowiec ma "podobieństwa konstrukcyjne" do ukraińskich dronów morskich Magura.

- Posiada wszystkie cechy, które stanowią wojskowego drona do użytku militarnego - powiedział.

Przedstawiciel greckiego resortu obrony potwierdził, że wojsko wszczęło dochodzenie - podała agencja AFP. Jeden z analizowanych scenariuszy zakłada, że jednostka miała uderzyć w któryś z rosyjskich statków.

Media: Rybacy trafili na drona z materiałami wybuchowymi

Według greckich mediów rybacy odnaleźli drona z jeszcze pracującym silnikiem w jaskini i odholowali go do najbliższego portu. Portal Capital podaje, że niezidentyfikowana jednostka była załadowana nieaktywnymi materiałami wybuchowymi.

Potencjalne powiązanie drona z Ukrainą wynika z faktu, iż w grudniu ubiegłego roku Kijów poinformował o uderzenie w rosyjski tankowiec tzw. floty cieni na Morzu Śródziemnym. Było to pierwsze uderzenie na wodach neutralnych podczas czteroletniej wojny.

Morskie drony uderzeniowe, w tym Magura, w konstrukcji przypominają łódź motorową i działają na zasadzie autodestrukcji po zbliżeniu się do atakowanej jednostki. Część z nich posiada funkcje autonomiczne, co umożliwia misje na dalekich dystansach.

Źródła: AFP, ERT, Capital

