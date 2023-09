- Nie wiem, jaki jest status ministra obrony i w każdym razie, ostatecznie, to są problemy leżące w gestii chińskich władz. My pozostajemy w pełni przygotowani, by angażować się w kontakty z chińskimi władzami, niezależnie od tego, kto w danym czasie sprawuje odpowiedzialne funkcje - powiedział Antony Blinken podczas piątkowej konferencji prasowej po spotkaniu z szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o los ministra obrony ChRL.