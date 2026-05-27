W skrócie W popularnym kurorcie turystycznym Puerto Vallarta odnaleziono ciała trzech kobiet w różnych miejscach na obrzeżach miasta.

Policja sprawdza możliwe powiązania między zgonami, zwracając uwagę na podobieństwa ofiar i brak zgłoszeń o zaginięciu.

Kurort dotychczas uważany za względnie bezpieczny znajduje się w regionie, gdzie wcześniej występowały incydenty przemocy i ostrzeżenia dla podróżnych.

Według informacji podanych przez Fox News w popularnym meksykańskim kurorcie turystycznym Puerto Vallarta odnaleziono ciała trzech kobiet w różnych lokalizacjach na obrzeżach miasta. Sprawa budzi coraz większe zainteresowanie lokalnych służb, które sprawdzają, czy zgony mogą być ze sobą powiązane.

Ciała odkryto w ciągu kilku tygodni. Pierwsze znaleziono 10 maja, kolejne kilka dni później, a trzecie w ubiegły czwartek.

Wszystkie ofiary były w wieku około 30-35 lat, miały tatuaże i - jak podają media - zostały znalezione częściowo rozebrane. Żadna z kobiet nie została jeszcze zidentyfikowana.

Trzy tajemnicze zgony w Meksyku. Możliwy wspólny wątek

Policja w Puerto Vallarta analizuje, czy istnieje wspólny schemat w sprawie. Władze zwracają uwagę na podobieństwa między ofiarami, co może sugerować powiązanie między zgonami. Funkcjonariusze nie wykluczają również, że ciała mogły zostać przetransportowane i porzucone w różnych miejscach miasta.

Według "Mexico News Daily" brak zgłoszeń od rodzin lub znajomych kobiet dodatkowo utrudnia identyfikację ofiar.

Śledczy rozważają scenariusz, w którym ofiary mogły zostać pozbawione życia poza kurortem, a następnie przewiezione do Puerto Vallarta.

Meksyk. Kurort pod lupą służb

Puerto Vallarta, odwiedzane rocznie przez miliony turystów, w większości z USA, uchodziło dotąd za względnie bezpieczny region. Jednak stan Jalisco od lat zmaga się z działalnością karteli narkotykowych i okresowymi falami przemocy.

Jak przypomina Fox News, w regionie dochodziło już wcześniej do poważnych incydentów związanych z walkami gangów. Po eskalacji przemocy i starciach z siłami bezpieczeństwa Departament Stanu USA wydał ostrzeżenia dla podróżnych.

Choć sytuacja w ostatnim czasie miała się uspokoić, najnowsze odkrycia ponownie budzą niepokój zarówno mieszkańców, jak i turystów - podają lokalne media.

Źródła: Fox News, "Mexico News Daily"





