Tajemnicze zatrucie w USA. Trzy ofiary, ratownicy walczą o życie

W skrócie Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją, a 23 ratowników trafiło do szpitala na badania i dekontaminację.

Przyczyna zatrucia pozostaje nieznana, jednak wykluczono tlenek węgla i gaz ziemny; substancja najprawdopodobniej przenosi się przez bezpośredni kontakt.

W 2024 roku Nowy Meksyk odnotował czwarty najwyższy wskaźnik zgonów z przedawkowania w USA.

Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją, a 23 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala na badania i dekontaminację.

Agencja Associated Press poinformowała w środę, że służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce w związku z podejrzeniem przedawkowania narkotyków.

USA. Zatrucie w Nowym Meksyku. Trzy osoby zmarły

Jak powiadomiła policja stanowa Nowego Meksyku, trzy z czterech nieprzytomnych osób znalezionych w miejscowości Mountainair, na wschód od Albuquerque, zmarły. Czwarta jest leczona w lokalnym szpitalu.

Personel medyczny i strażacy, którzy dotarli na miejsce zdarzenia, zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy oraz wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.

Szpital Uniwersytetu Nowego Meksyku potwierdził, że przyjął 23 pacjentów - w większości ratowników - którzy zostali poddani procedurze dekontaminacji (odtrucia).

Część z nich nie wykazywała objawów zatrucia i po badaniach została wypisana do domów. Ratownicy opuszczający placówkę medyczną musieli pozostawić na miejscu wszystkie przedmioty osobiste, w tym okulary i biżuterię.

USA. 23 ratowników w szpitalu, przeprowadzono dekontaminację

Funkcjonariusz policji stanowej Wilson Silver przekazał, że dwoje ratowników znajduje się w stanie ciężkim. Szef służb ratowniczych w Mountainair, Josh Lewis, który jako pierwszy wszedł do budynku, spędził noc w szpitalu na obserwacji.

Antonette Alguire z ekipy ochotniczej straży pożarnej w Mountainair, która brała udział w reanimacji jednej z kobiet, opisała sytuację jako dramatyczną.

- Chyba będziemy musieli zacząć zakładać kombinezony ochronne na takie wezwania i używać aparatów tlenowych. Dochodzimy do punktu, w którym musimy żyć w strachu, nawet ratując ludzkie życie - powiedziała Alguire.

USA. Nieznana przyczyna zatrucia w Nowym Meksyku

Burmistrz Mountainair, Peter Nieto, poinformował w rozmowie z Associated Press, że śledczy wykluczyli zatrucie tlenkiem węgla oraz gazem ziemnym.

- Nie wiedzą, czy to narkotyki. Nie wiedzą, czy to coś innego. Nie wiedzą, czy to mieszanka obu tych rzeczy - oświadczył burmistrz.

Silver uspokoił, że substancja przenosi się prawdopodobnie wyłącznie przez bezpośredni kontakt, a nie drogą powietrzną i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie dotychczasowe ustalenia wskazują na substancje odurzające jako prawdopodobną przyczynę śmierci ofiar.

Nowy Meksyk zmaga się z problemem przedawkowań. Czwarty najwyższy wskaźnik

Zgodnie z oficjalnymi danymi federalnych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) Nowy Meksyk odnotował w 2024 r. czwarty najwyższy wskaźnik zgonów z przedawkowania w Ameryce. Życie straciło 775 osób.

Burmistrz Nieto zapowiedział, że lokalny ratusz może zostać tymczasowo zamknięty ze względu na obciążenie psychiczne pracowników po tej tragedii.

"Uzależnienia i nadużywanie substancji to problemy dotykające społeczności w całym naszym stanie i kraju. Trwała zmiana wymaga wsparcia rodziny, odpowiedzialności, edukacji, a co najważniejsze - osób gotowych przyjąć pomoc" - napisał burmistrz w mediach społecznościowych.





