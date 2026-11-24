W skrócie Włoskie służby odnalazły ciało w dolinie Vallone dell'Inferno w Alpach Apuańskich, które prawdopodobnie należy do zaginionego w listopadzie 2025 roku 44-letniego Polaka.

Karol Brożek zaginął podczas wędrówki górskiej z dwoma psami, a poszukiwania prowadzone przez włoskie służby oraz wolontariuszy zorganizowanych przez siostrę trwały wiele miesięcy.

Ratownicy odnaleźli przy ciele plecak zaginionego mężczyzny; według wstępnej hipotezy turysta mógł stracić równowagę i spaść do wąwozu wraz ze swoim psem.

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Ciało znaleziono w poniedziałek w dolinie Vallone dell'Inferno w masywie Gran Sasso w Alpach Apuańskich. Ponieważ spoczywa ono w trudno dostępnym terenie, jego wydobycie możliwe będzie najprawdopodobniej dopiero we wtorek.

Po wydobyciu ciała odbędzie się jego identyfikacja. Według włoskich mediów najprawdopodobniej należy ono jednak do 44-letniego Karola Brożka, który zaginął w tych okolicach w listopadzie ubiegłego roku. Na miejscu odnaleziono bowiem również charakterystyczny pomarańczowy plecak z rozdarciem należący do mężczyzny.

Polak zaginął we włoskich Alpach. Odnaleziono ciało

44-letni Polak zaginął we włoskich Alpach Apuańskich 19 listopada 2025 roku. Mężczyzna podróżował kamperem razem ze swoimi dwoma psami: Piratem i Krakenem. Tego dnia rano kamera w Obserwatorium Campo Imperatore uchwyciła go, jak wychodzi z kampera wraz ze zwierzętami i rusza na szlak w kierunku schroniska Duca degli Abruzzi.

Od tego czasu słuch o polskim turyście zaginął. Na miejscu podjęto działania poszukiwawcze, które jednak utrudniał silny wiatr i opady śniegu. Z tego powodu niemożliwe było wykorzystanie do poszukiwań helikopterów i dronów.

W grudniu odnaleziony został jeden z psów - Pirat. Znaleziono go żywego w pobliżu wyciągu krzesełkowego Fontari w Campo Imperatore. Zwierzę zostało opatrzone w klinice weterynaryjnej, a następnie zabrane w góry. Ratownicy liczyli, że pies doprowadzi ich do właściciela, jednak nie przyniosło to rezultatu.

44-latek zaginął w górach. Siostra rozpoczęła poszukiwania

W ramach akcji poszukiwawczej, włoskim ratownikom nie udało się odnaleźć Karola Brożka. Jego siostra bliźniaczka Diana nie poddawała się jednak. W czerwcu zorganizowała ona dalsze poszukiwania na własną rękę. O ich prowadzenie poprosiła grupę wolontariuszy pod wodzą przewodnika górskiego Pasquale Iannettiego.

We wrześniu pojawił się pierwszy przełom w sprawie. Ratownicy odnaleźli na dnie wąwozu Valle dell'Inferno czerwoną smycz. Siostra zaginionego rozpoznała w niej smycz drugiego z psów brata.

W październiku ratownicy próbowali przeprowadzić dalsze poszukiwania w tym rejonie, jednak panujące warunki utrudniały akcję. Dlatego też zwrócono się do specjalistycznych służb o przeprowadzenie poszukiwań. Rozpoczęły się one w piątek 20 listopada i trwały przez weekend. W ich trakcie odnaleziono plecak i ciało mężczyzny.

Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną śmierci odnalezionego mężczyzny. Wstępna hipoteza ratowników zakłada jednak, że turysta szedł z psem na smyczy. W pewnym momencie albo on, albo Kraken stracił równowagę i obaj spadli ze skał do wąwozu.



