Tajemnicze zaginięcie pary Polaków w Holandii. Zwłoki na polu

Oprac.: Harald Kittel Świat

Zwłoki mężczyzny, znalezione na polu w Holandii, to ciało 20-letniego Polaka poszukiwanego przez policję w Przeworsku - potwierdziła tamtejsza komenda. Holenderscy śledczy odnaleźli także ciało kobiety, nadal nie ma jednak potwierdzenia, że to zaginiona 21-letnia Wiktoria M. Para pojechała do Holandii do pracy. W minioną sobotę jeden z portali opisał tajemnicze zaginięcie młodych ludzi.

Zdjęcie Sprawę tajemniczego zaginięcia pary Polaków bada holenderska policja. Zdjęcie ilustracyjne / HOLLANDSE HOOGTE/East News / East News