Tajemnicze wołanie o pomoc. Interwencja policji zakończyła się śmiechem

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Głośne wołanie pomoc zmusiło dwóch policjantów do ruszenia z interwencją. Funkcjonariusze potraktowali sytuację poważnie i przeczesywali farmę w Oklahomie, podążając za dźwiękiem, przypominającym słowo "help", czyli "pomocy". Gdy tylko dotarli do źródła dźwięku okazało się, że "damą w opałach" była... koza.

Zdjęcie Policjanci biegli na ratunek, ponieważ słyszeli wołanie o pomoc. Okazało się, że było to meczenie kozy / Enid Police Department / facebook.com