W skrócie Francuski wojskowy samolot transportowy wykonał lot nad Grenlandią, ale nie wylądował na wyspie.

Dania zakazała lądowania na Grenlandii samolotom wojskowym państw sojuszniczych, aby nie prowokować USA.

Niemieccy żołnierze musieli polecieć na ćwiczenia na Grenlandię polskim samolotem czarterowym.

Francuski wojskowy samolot transportowy Airbus A330 MRTT wyleciał w piątek rano z bazy na południu Francji. Najpierw zrobił kilka okrążeń nad Monachium i Hamburgiem, a następnie poleciał do Danii. Stamtąd wraz z duńskim wojskowym samolotem Bombardier poleciał w stronę Grenlandii. Zamiast jednak wylądować na wyspie zawrócił z powrotem do Francji.

Tajemniczy lot wzbudził duże zainteresowanie i pytania, dlaczego maszyna nie wylądowała na Grenlandii. Według doniesień niemieckiego dziennika "Bild" powodem był fakt, że Duńczycy nie chcą drażnić USA, które zapowiadają przejęcie Grenlandii, nawet jeśli konieczne byłoby użycie do tego siły.

Duńczycy zakazali lądowania na Grenlandii. Nie chcą denerwować Amerykanów

Według "Bilda" Dania zakazała sojusznikom lądowania samolotami wojskowymi na Grenlandii. Dlatego też francuska maszyna zawróciła nad wyspą.

Problem mieli również Niemcy, którzy wysłali swoich żołnierzy na trwające na Grenlandii ćwiczenia "Arctic Endurance". Zamiast polecieć samolotem wojskowym, musieli oni udać się na duńską wyspę samolotem wyczarterowanym od Polski.

Jak informuje niemiecki dziennik francuski samolot, który wykonał tajemniczy lot, brał udział w manewrach. Na trasie z Danii na Grenlandię oprócz duńskiego Bombardiera, towarzyszyły mu również duńskie myśliwce F-35, które jednak leciały bez włączonych transponderów, by utrudnione było ich namierzenie. Francuska maszyna miała służyć do tankowania duńskich myśliwców.

Wcześniej francuski prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że Francja "w najbliższych dniach wyśle dodatkowe siły lądowe, powietrzne i morskie" na Grenlandię. Trwające na wyspie ćwiczenia "Arctic Endurance" mają na celu szkolenie pilotów F-35 w ekstremalnych warunkach arktycznych.

