W skrócie John Ratcliffe, dyrektor CIA, odbył niezapowiedzianą wizytę w Moskwie, której cel nie został ujawniony.

Podczas wizyty Waszyngton miał poprosić Ukrainę o powstrzymanie się od ataków na rosyjską stolicę z powodu obecności delegacji USA.

Mimo trwającej wojny w Ukrainie i napięć wokół Iranu, CIA i rosyjski wywiad utrzymują robocze kontakty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Stany Zjednoczone miały zwrócić się do Ukrainy z prośbą o powstrzymanie się od ataków na Moskwę - podało RBC-Ukraina, powołując się na swoje źródło. Powodem miał być pobyt w rosyjskiej stolicy delegacji wysokich rangą przedstawicieli USA.

Wcześniej we wtorek amerykańska telewizja CBS News podała, powołując się na anonimowe źródła, że tego dnia do Moskwy przybył dyrektor CIA John Ratcliffe. Dotąd nie ujawniono szczegółów dotyczących celu jego wizyty.

"The Wall Street Journal", powołując się na amerykańskich urzędników, potwierdził następnie, że Ratcliffe odbył we wtorek niezapowiedzianą wizytę w rosyjskiej stolicy. Była to jego pierwsza publicznie znana podróż do Moskwy jako szefa CIA.

Wojna w Ukrainie. "WSJ": John Ratcliffe w Moskwie

Według "WSJ" Ratcliffe spędził w Moskwie około czterech godzin, po czym opuścił rosyjską stolicę. CIA odmówiła komentarza w sprawie jego podróży.

Cel wizyty nie został ujawniony. Dziennik zwraca jednak uwagę, że doszło do niej w czasie, gdy Stany Zjednoczone próbują doprowadzić do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz wojny z Iranem.

"WSJ" przypomniał również o swoich wcześniejszych ustaleniach, dotyczących informacji zebranych przez amerykański wywiad. Mają one wskazywać na wczesne przygotowania Rosji do możliwej mobilizacji w związku z wojną w Ukrainie oraz plany przetestowania determinacji NATO.

Beth Sanner, była zastępczyni dyrektora amerykańskiego wywiadu narodowego ds. integracji misji, oceniła, że Ratcliffe mógł spotkać się z Władimirem Putinem, aby przekazać mu ostrzeżenie.

Mogłoby chodzić o powiedzenie: "Wiemy, co zamierzacie zrobić, i lepiej tego nie róbcie" - wskazała.

Sanner zastrzegła jednocześnie, że rozmowy mogły dotyczyć również zawieszenia broni z Iranem oraz wsparcia udzielanego Teheranowi przez Kreml.

"WSJ" nie potwierdził, że doszło do spotkania Ratcliffe'a z Putinem.

Amerykański C-17 wylądował na lotnisku Wnukowo

Wcześniej uwagę mediów zwrócił amerykański wojskowy samolot transportowy Boeing C-17 Globemaster III, który przyleciał do Moskwy z Rygi.

Serwisy śledzące ruch lotniczy odnotowały lądowanie maszyny na moskiewskim lotnisku Wnukowo. Jak wskazuje "WSJ", port ten jest od dawna wykorzystywany przez wysokich rangą zagranicznych urzędników m.in. ze względu na jego położenie względem centrum rosyjskiej stolicy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił wcześniej dziennikarzom, że nie ma informacji dotyczących samolotu, który wylądował około godz. 10 czasu moskiewskiego. Twierdził również, że na ten tydzień nie zaplanowano spotkań Kremla z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa.

USA miały zwrócić się do Ukrainy. Chodziło o ataki na Moskwę

Nowe światło na wydarzenia rzuciło RBC-Ukraina. Portal podał, powołując się na poinformowane źródło, żeWaszyngton zwrócił się do Kijowa z prośbą o powstrzymanie się od ataków na Moskwę.

Według rozmówcy portalu powodem miał być pobyt w rosyjskiej stolicy delegacji wysokich rangą przedstawicieli USA.

RBC-Ukraina informowało również, że po przylocie amerykańskiego samolotu przez Moskwę przejechała kolumna samochodów z amerykańskimi tablicami dyplomatycznymi.

Według danych, przytoczonych przez ukraiński portal, C-17 przyleciał do Rygi 23 sierpnia z bazy Andrews w stanie Maryland, wykorzystywanej m.in. przez samoloty przewożące wysokich rangą przedstawicieli amerykańskich władz.

Wojna w Ukrainie. CIA i rosyjski wywiad utrzymują kontakty

"The Wall Street Journal" zwraca uwagę, że mimo wojny w Ukrainie i konfliktu wokół Iranu Stany Zjednoczone i Rosja utrzymują robocze kontakty.

Ratcliffe nie jest też pierwszym wysokim rangą przedstawicielem amerykańskich władz, który udał się w ostatnim czasie do Moskwy. Rosyjską stolicę kilkukrotnie odwiedzał wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff. Podczas jednej z wizyt towarzyszyli mu Jared Kushner i Josh Gruenbaum.

W marcu 2025 roku Ratcliffe rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem. Według informacji, przytoczonych przez "WSJ", rozmowa dotyczyła współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania.

Obaj mieli wówczas zadeklarować utrzymywanie regularnych kontaktów, służących stabilności w relacjach między państwami i ograniczaniu konfrontacji.

Dziennik przypomina również, że w listopadzie 2021 roku Moskwę odwiedził ówczesny dyrektor CIA William Burns. Ostrzegał wtedy Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę, powołując się na informacje amerykańskiego wywiadu dotyczące rosyjskich planów. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję w lutym 2022 roku.

Źródła: "The Wall Street Journal", CBS News, RBC-Ukraina



