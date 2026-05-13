W skrócie Z morza w okolicach Brighton wydobyto ciała trzech kobiet.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia i zaapelowała o omijanie wybrzeża.

Służby rozszerzyły kordon i zabezpieczyły parking Black Rock przy wejściu frontowym.

Policja poinformowała, że została wezwana na miejsce odnalezienia ciał o godz. 5.45 czasu lokalnego (4.45 czasu w Polsce). Media donosiły, że na nabrzeżu po wschodniej stronie Brighton pojawiło się wiele pojazdów ratunkowych, łodzie patrolowe oraz śmigłowiec.

Według BBC ciała zostały wyciągnięte z wody w pobliżu Madeira Drive. Droga biegnie wzdłuż wybrzeża, na wschód od molo Brighton Palace.

- To tragiczne zdarzenie, trwa pilne dochodzenie, aby potwierdzić tożsamość tych trzech kobiet i dokładnie zrozumieć, co się wydarzyło - powiedział Adam Hays, komendant policji w Sussex.

Oficer przekazał, że wydano apel do mieszkańców, nakazujący omijanie wybrzeża. - Wiem, że to niepokoi społeczność, ale proszę ludzi o trzymanie się z dala od miejsca zdarzenia o tej porze, podczas gdy służby ratunkowe kontynuują swoją pracę - mówił.

"Policja w Sussex rozszerzyła kordon na cały parking Black Rock przy wejściu frontowym" - relacjonowało Sky News.

Źródła: Reuters, BBC, Sky News

