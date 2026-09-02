W skrócie Prokurator Generalny Ukrainy wszczął śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa funkcjonariuszy organów ścigania po zbrojnym ataku członków Sił Obronnych Ukrainy na grupę operacyjno-śledczą SBU, w wyniku którego zostały ranne osoby stawiające opór.

Według śledczych podczas przeszukania pod jednym z adresów zatrzymani, należący do jednej z jednostek Sił Obronnych Ukrainy, zablokowali samochodami przejazd funkcjonariuszy SBU i dokonali zbrojnego napadu, a na miejscu użyto broni i skonfiskowano broń oraz dokumenty.

Nieoficjalne ustalenia 'Ukrainskiej Prawdy' wskazują, że atak na funkcjonariuszy SBU mieli przeprowadzić funkcjonariusze wywiadu wojskowego HUR, a powodem wymiany ognia miało być zniknięcie Stepana Kapłunowa.

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Jak podała ukraińska prokuratura, do strzelaniny doszło w trakcie prowadzenia czynności śledczych przez funkcjonariuszy Sił Bezpieczeństwa Ukrainy. Dochodzenie dotyczyło "zamachu terrorystycznego zorganizowanego przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej".

"Podczas przeszukania pod jednym z adresów grupa osób dokonała zbrojnego napadu na grupę operacyjno-śledczą SBU. Próbowali oni przeszkodzić w prowadzeniu czynności śledczych i zablokowali samochodami przejazd funkcjonariuszy organów ścigania" - przekazali śledczy.

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Na miejsce skierowany został oddział specjalny Centrum Operacji Specjalnych "Alfa" SBU. Funkcjonariusze podczas próby powstrzymywania zbrojnego oporu użyli broni. W rezultacie osoby stawiające opór poniosły obrażenia.

"W trakcie wstępnych czynności śledczych ustalono, że zatrzymani należą do jednej z jednostek Sił Obronnych Ukrainy. Skonfiskowano u nich broń i dokumenty" - przekazała prokuratura.

Śledczy wszczęli dochodzenie w sprawie groźby i usiłowania zabójstwa funkcjonariusza organów ścigania. Jak przekazali śledczy, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia, rozstrzygana jest także kwestia ostatecznej kwalifikacji prawnej działań podejrzanych.

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Według nieoficjalnych ustaleń "Ukraińskiej Prawdy" przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowali funkcjonariusze ukraińskiego wywiadu wojskowego, Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR).

Jak podał dziennik, do wymiany ognia pomiędzy SBU HUR doszło w związku z rzekomym zniknięciem Stepana Kapłunowa, zastępcy dowódcy ds. operacji bojowych Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Taką wersję przedstawił także pełnomocnik Kapłunowa, Taras Borowski.

Adwokat minionej nocy opublikował nagranie z miejsca wymiany ognia, na którym stwierdził, że do mieszkania Kapłunowa przybyli funkcjonariusze organów ścigania, po czym rozległy się strzały - podała "Ukraińska Prawda". Prokuratura nie odniosła się do tej wersji wydarzeń.

Źródło: "Ukrainska Prawda"



