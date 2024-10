Kenny Johnson , stanowy inspektor ds. ochrony gleby i wody, został wezwany na przesłuchanie w związku z eksplozją i pożarem fabryki BioLab w Conyers, do których doszło pod koniec września.

Ze względu na toksyczną chmurę, a następnie unoszącą się nad miastem mgłę, nakazano ewakuację ponad 20 tys. osób. Firma produkuje produkty na bazie chloru i kwasu siarkowego służące do uzdatniania wody w basenach oraz ośrodkach spa.

Katastrofa ekologiczna w Georgii. Urzędnik: Ostrzegałem

Podczas swoich zeznań Johnson podkreślał, że po wybuchu prosił lokalnego senatora o wszczęcie dochodzenia karnego, ale jego żądanie nie zostało spełnione. Apelował też, by mieszkańcy z zagrożonych terenów wykonali badania krwi, by wykluczyć jakiekolwiek powikłania. Sam pożar określał mianem "katastrofy ekologicznej".

Kenny Johnson nie żyje. Będzie śledztwo

62-latek zasłabł na korytarzu w budynku Kapitolu, chwilę po wyjściu z sali. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia resuscytację prowadziła członkini Izby Reprezentantów stanu Viola Davis, wykwalifikowana pielęgniarka. Następnie Johnsona przewieziono do Grady Memorial Hospital. Lekarzom nie udało się go uratować.