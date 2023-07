Śmierć prokuratora Andrieja Fomina potwierdzono 1 lipca. Oficjalny komunikat wydała w sprawie służba prasowa Prokuratora Generalnego Rosji.

Śmierć rosyjskiego prokuratora. Spekulacje o przyczynach

57-letni prokurator miał utonąć podczas zawodów pływackim na Wołdze, które zorganizowano w mieście Czeboksary. Z relacji kanałów Baza i Mash na Telegramie wynika, że urzędnik opadł nagle z sił na dystansie około 2200 m i nie był w stanie przepłynąć kolejnych 150 m, by dostać się na brzeg.



Ratownicy dotarli do Fomina, ale nie zdołali go uratować. Portal 76RU podawał, że wstępne ustalenia wskazywały na zatrzymanie akcji serca i utonięcie.



W przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się jednak spekulacje na temat innych przyczyn śmierci wysoko postawionego prokuratora.

Niektóre źródła poddawały w wątpliwość wersję z problemami z sercem, argumentując, że każdy z zawodników musiał przedstawić organizatorom zaświadczenie medyczne i przejść przed rywalizacją badania lekarskie.



Tajemnicza śmierć prokuratora w Rosji. Zmarł w rzece, ale nie utonął

Dwa dni po śmierci prokuratora Andrieja Fomina pojawiły się informacje o wstępnych przyczynach jego śmierci. Okazało się, że w płucach urzędnika nie znaleziono wody, co przeczy ustaleniom wskazującym utonięcie jako bezpośrednią przyczynę zgonu.

Oznacza to, że się nie mógł zakrztusić się wodą i utonąć. W jego krwi stwierdzono także bardzo niski poziom glukozy - opisuje ustalenia kanał Baza.

Fomin, uważany za lojalnego zwolennika Władimira Putina, pracował w rosyjskiej prokuraturze od 1991 roku. W 2020 roku objął stanowisko prokuratora Republiki Czuwajskiej. Jego śmierć jest kolejną, do której dochodzi w nie do końca jasnych okolicznościach.

Niedawno informowano o śmierci wiceprezes Loko-Banku, 28-letnij Kristiny Baikowej, która miała z nieznanego powodu wyskoczyć z okna apartamentu na 11. piętrze.

