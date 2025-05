Do tragedii doszło w czwartek, gdy profesor Nikołaj Czesnokow wraz z innymi przedstawicielami moskiewskiej uczelni pojechał na wycieczkę do Wołgogradu , aby wziąć udział w ogólnokrajowym uniwersyteckim festiwalu sportowym. Jednym z punktów w programie zwiedzania był ogromny pomnik "Matka Ojczyzna Wzywa!" .

Posąg kobiety ma 85 metrów i jest możliwe, by dostać się do jego wnętrza. Jak wyjaśnił kanał informacyjny Baza na Telegramie, w głowie posągu znajduje się małe pomieszczenie z drewnianą podłogą i ławką, do którego można wejść przez właz.