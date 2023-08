"Według źródeł, żołnierze zostali zabici we śnie - niektórzy z nich przez nieznanych sabotażystów ciosami w serce, innym poderżnięto gardła. Nikt nie może jeszcze zrozumieć, w jaki sposób przestępcy ominęli strażników i dostali się do koszar. Istnieją powody, by sądzić, że nowa zbrodnia została popełniona przez tych samych sabotażystów, co w Sewastopolu. Poszukujemy ich" - napisali autorzy kanału.