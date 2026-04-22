W skrócie Prezydent Claudia Sheinbaum poinformowała, że meksykańska armia nie wiedziała o udziale obywateli USA w operacji wymierzonej w organizację przestępczą.

W niedzielę w stanie Chihuahua doszło do wypadku konwoju wracającego z misji, w którym zginęli dwaj obywatele Meksyku oraz dwaj Amerykanie.

Według amerykańskiego ambasadora zmarli Amerykanie byli pracownikami ambasady. Media w USA podały, że byli agentami CIA.

- Ewidentnie wojsko nie miało informacji, że w operacji biorą udział osoby, nie będące obywatelami Meksyku, że są tam obcokrajowcy - powiedziała w środę meksykańska prezydent.

- To coś, czego Meksykanie nie powinni przyjmować z lekkością - dodała. Claudia Sheinbaum poinformowała również, że obecnie służby federalne badają incydent pod kątem potencjalnego naruszenia przepisów o bezpieczeństwie narodowym.

Prezydent zapowiedziała też, że zamierza w najbliższym czasie spotkać się z gubernatorem stanu Chihuahua, gdzie zginęli Amerykanie.

Do wypadku z udziałem Amerykanów doszło w niedzielę w stanie Chihuahua, gdy konwój składający się z pięciu samochodów, którym podróżowali policjanci i żołnierze, wracał z operacji.

Wcześniej służby zlikwidowały laboratoria, w których meksykańskie organizacje przestępcze produkowały środki odurzające.

Tajemniczy wypadek w Meksyku. Nie żyje dwóch obywateli USA

Jeden z samochodów wypadł z drogi i spadł do pobliskiego wąwozu, gdzie eksplodował. W środku oprócz dwóch meksykańskich policjantów, znajdowało się również dwóch obywateli USA.

Amerykański ambasador w Meksyku przekazał, że osoby te były pracownikami ambasady. Z kolei lokalne władze podały, że byli to "instruktorzy", który brali udział w ćwiczeniach w ramach współpracy przeciwko przestępczości narkotykowej. Media w USA poinformowały natomiast, że zmarli Amerykanie byli agentami pracującymi dla CIA.

Meksyk współpracuje z USA w zwalczaniu organizacji przestępczych, zajmujących się produkcją i handlem narkotykami. Współpraca opiera się jednak głównie na wymianie informacji wywiadowczych.

Dotychczas nie dochodziło do bezpośredniego zaangażowania sił amerykańskich w walkę z kartelami.

Źródło: AFP

"Polityczny WF": Klęska kursu PiS na prawo? INTERIA.PL