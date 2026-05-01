W skrócie Banksy potwierdził, że rzeźba ustawiona potajemnie w centrum Londynu jest jego dziełem.

Rzeźba została ustawiona w nocy z wtorku na środę przy Waterloo Place i opatrzona podpisem artysty, a Banksy opublikował nagranie z jej instalowania na Instagramie.

Artysta zyskał sławę dzięki graffiti, a jego prace często osiągają wysokie ceny na aukcjach, ale bywają też obiektem wandalizmu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Znajdująca się na wysepce drogowej przy Waterloo Place rzeźba została tam ustawiona w nocy z wtorku na środę.

Już w środę mieszkańcy i turyści gromadzili się przy niej, podejrzewając, że może być ona dziełem Banksy'ego, gdyż na podstawie pomnika znajduje się jego podpis, natomiast w czwartek po południu artysta opublikował na Instagramie nagranie pokazujące sceny z jego instalowania.

Londyn. Nowa rzeźba w centrum miasta. Banksy przyznał się do autorstwa

Rzeźba stanęła w ciągu pomników na Waterloo Place, obok posągów króla Edwarda VII, który panował w latach 1901-1910, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale oraz pomnika poświęconego wojnie krymskiej.

Banksy rzadko tworzy rzeźby. Rozgłos przyniosły mu graffiti na budynkach. Jego pierwsze prace pojawiły się na początku lat 90. w rodzinnym Bristolu w południowo-zachodniej Anglii.

Od tego czasu zyskał światową sławę, a jego obrazy i instalacje osiągały na aukcjach ceny sięgające miliony funtów. Ale są też często obiektem wandalizmu.

