Tajemnicza rzeźba w centrum Londynu. Banksy potwierdza autorstwo

Aleksandra Czurczak

Banksy potwierdził, że tajemnicza rzeźba, która pojawiła się w centrum Londynu, jest jego autorstwa. Instalacja przedstawiająca mężczyznę schodzącego z cokołu z twarzą zasłoniętą flagą stanęła przy Waterloo Place i od razu wzbudziła zainteresowanie mieszkańców oraz turystów. Brytyjski artysta opublikował w mediach społecznościowych nagranie z montażu dzieła.

Rzeźba Banksy’ego w Londynie: postać z flagą na cokole, w tle klasyczna architektura i rusztowanie.
Rzeźba w Londynie RASID NECATI ASLIMAFP

W skrócie

  • Banksy potwierdził, że rzeźba ustawiona potajemnie w centrum Londynu jest jego dziełem.
  • Rzeźba została ustawiona w nocy z wtorku na środę przy Waterloo Place i opatrzona podpisem artysty, a Banksy opublikował nagranie z jej instalowania na Instagramie.
  • Artysta zyskał sławę dzięki graffiti, a jego prace często osiągają wysokie ceny na aukcjach, ale bywają też obiektem wandalizmu.
Znajdująca się na wysepce drogowej przy Waterloo Place rzeźba została tam ustawiona w nocy z wtorku na środę.

Już w środę mieszkańcy i turyści gromadzili się przy niej, podejrzewając, że może być ona dziełem Banksy'ego, gdyż na podstawie pomnika znajduje się jego podpis, natomiast w czwartek po południu artysta opublikował na Instagramie nagranie pokazujące sceny z jego instalowania.

Londyn. Nowa rzeźba w centrum miasta. Banksy przyznał się do autorstwa

Rzeźba stanęła w ciągu pomników na Waterloo Place, obok posągów króla Edwarda VII, który panował w latach 1901-1910, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale oraz pomnika poświęconego wojnie krymskiej.

Banksy rzadko tworzy rzeźby. Rozgłos przyniosły mu graffiti na budynkach. Jego pierwsze prace pojawiły się na początku lat 90. w rodzinnym Bristolu w południowo-zachodniej Anglii.

Od tego czasu zyskał światową sławę, a jego obrazy i instalacje osiągały na aukcjach ceny sięgające miliony funtów. Ale są też często obiektem wandalizmu.

