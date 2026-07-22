Tajemnicza piana na autostradzie. Myśleli, że "chmury spadły z nieba"

W skrócie Służby w Nigerii prowadzą dochodzenie w sprawie białej piany pojawiającej się na autostradzie.

Władze podejrzewają, że substancja może być wynikiem wypadku ciężarówki sprzed kilku dni.

Agencja ochrony środowiska zaleca unikanie kontaktu z pianą oraz z wodą i glebą w pobliżu miejsca zdarzenia.

Trwają badania pobranych próbek piany, wody i ziemi, aby ocenić potencjalne zagrożenie dla środowiska.

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Krajowa Agencja ds. Standardów i Regulacji Środowiskowych (Nesrea) prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej białej piany, która od kilku dni obserwowana jest na ruchliwej autostradzie łączącej stolicę Nigerii Abudżę z Kaduną.

Substancja budzi zainteresowanie kierowców, którzy zatrzymują się, by przyjrzeć się zjawisku lub je sfotografować. Niewykluczone, że jest ono efektem wycieku chemicznego.

Nigeria. Tajemnicza piana na ruchliwej autostradzie, kierowcy myśleli, że to "chmury"

Jeden z kierowców przejeżdżających trasą mówił w rozmowie z BBC, że niektórym wydawało się, że "chmury spadły z nieba". - To była pierwsza informacja, jaką wielu z nas otrzymało - powiedział.

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- Zatrzymałem się, tak jak wielu innych, żeby się przyjrzeć i wyglądało to jak śnieg - stwierdził mężczyzna.

Pracownicy Nesrea udali się na miejsce, by zbadać substancję. Pobrano próbki piany, gleby i wody pochodzącej z pobliskiego strumienia. Badania laboratoryjne mają wykazać, czy zjawisko może mieć negatywny wpływ na środowisko.

Substancja może stanowić zagrożenie. Agencja ochrony środowiska wydała ostrzeżenie

Wstępne ustalenia wykazały, że zalegająca na drodze substancja może mieć związek z wypadkiem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu.

"Zdecydowanie zaleca się, aby do zakończenia dochodzenia osoby postronne unikały kontaktu z pienistą substancją, wodą i otaczającą glebą" - poinformowano w oświadczeniu.

Badania trwają. - Musimy najpierw wiedzieć, co to jest, zanim będziemy mogli powiedzieć ludziom, jak się tym zająć lub jakie są zagrożenia - powiedział rzecznik Nesrea w rozmowie z BBC.

Źródło: BBC





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