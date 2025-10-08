W skrócie Amerykański samolot szpiegowski RC-135U Combat Sent przeleciał nad krajami bałtyckimi, okrążając Kaliningrad i powrócił do Wielkiej Brytanii.

Maszyna jest przeznaczona do zbierania strategicznych danych wywiadowczych o zagranicznych systemach radarowych i posiada zaawansowane systemy łączności oraz nawigacji.

Lot RC-135U miał miejsce niedługo po incydencie z niezidentyfikowanymi dronami w Monachium, za które niemieckie władze obwiniły Rosję.

Według danych z portalu FlightRadar24 samolot wystartował we wtorek wcześnie rano z bazy Królewskich Sił Powietrznych Mildenhall w Suffolk (Anglia), a następnie przeleciał nad krajami bałtyckimi.

Kilkakrotnie okrążył Kaliningrad - rosyjską eksklawę położoną między Polską a Litwą - po czym wrócił do Wielkiej Brytanii. Start maszyny odnotowano o godz. 8:32 czasu polskiego, a lądowanie nastąpiło o 15:36 czasu polskiego.

Tajna misja samolotu USA. Maszyna zbiera strategiczne informacje

Boeing RC-135U Combat Sent to specjalistyczna maszyna Sił Powietrznych USA, przeznaczona do zbierania strategicznych danych wywiadowczych na temat wrogich systemów radarowych. Informacje te trafiają m.in. do prezydenta, sekretarza obrony oraz dowódców operacyjnych.

"Lokalizując i identyfikując zagraniczne sygnały radarowe wojsk lądowych, morskich i powietrznych, Combat Sent zbiera i drobiazgowo bada każdy system, dostarczając analizę strategiczną dla żołnierzy wojennych" - poinformowały amerykańskie siły powietrzne w oficjalnym komunikacie.

Maszyny tego typu wyposażone są w zaawansowane systemy łączności i nawigacji, w tym radia o różnych częstotliwościach, system inercyjny, GPS oraz radar nawigacji naziemnej. Wszystkie RC-135U mogą być tankowane w powietrzu, co zapewnia im praktycznie nieograniczony zasięg.

Charakterystyczne elementy konstrukcji, takie jak anteny na "brodzie" i końcach skrzydeł, duże owiewki policzkowe oraz wydłużony ogon, pozwalają łatwo je rozpoznać. Na pokładzie znajduje się m.in. dwóch pilotów, nawigator, inżynierowie systemów powietrznych oraz co najmniej dziesięciu oficerów walki elektronicznej, nazywanych "Krukami".

Amerykański samolot szpiegowski okrążył Kaliningrad. Jaki był jego cel?

Choć oficjalny cel misji nie został ujawniony, to warto odnotować, że ten sam samolot (o znaku wywoławczym JAKE37) wykonywał podobny lot 2 października - tego samego dnia, gdy niemieckie władze odnotowały wtargnięcie niezidentyfikowanych dronów nad Monachium.

Kanclerz Friedrich Merz obwinił za incydent prezydenta Rosji Władimira Putina. Drony zakłóciły działanie lotniska w Monachium, powodując odwołanie lotów podczas obchodów Dnia Jedności Niemiec i w szczycie Oktoberfestu, co dotknęło ponad 10 tys. pasażerów.

- Prowadzi przeciwko nam wojnę informacyjną. Prowadzi wojnę wojskową przeciwko Ukrainie, a ta wojna jest skierowana przeciwko nam wszystkim - powiedział Merz w poniedziałek w wywiadzie dla telewizji NTV.

Źródło: Unian, "Daily Mail"

