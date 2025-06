Pierwsze przypadki choroby zaczęły pojawiać się w okolicach i w samym mieście Saint-Quentin , na południe od Lille, 12 czerwca. W ciągu następnych dni do szpitala trafiały kolejne dzieci w wieku od roku do 12 lat .

Według nich nic nie wskazuje na to, by dzieci jadły razem posiłki. Wykluczono również wszelkie problemy z lokalną wodą z kranu. W komunikacie podano, że nadaje się ona do picia i do codziennego użytku.