Tajemnicza eksplozja pod Moskwą. Ofiarą miał być szef arsenałów Kremla

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

W podmoskiewskiej Bałaszysze doszło do eksplozji samochodu, w wyniku której zginął kierowca pojazdu. Choć rosyjskie władze nie ujawniły tożsamości ofiary, niezależne media oraz kanały w serwisie Telegram informują, że zabitym mógł być Damir Dawydow, szef Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego (GRAU) Ministerstwa Obrony Rosji.

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Samochód BMW X3 po eksplozji w podmoskiewskiej BałaszyszeIMAGO/Kristina SolovyovaEast News

W skrócie

  • W Bałaszysze pod Moskwą doszło do eksplozji samochodu, w której zginął kierowca, a rosyjskie władze nie ujawniły jego tożsamości.
  • Niezależne rosyjskie media i źródła na Telegramie sugerują, że ofiarą mógł być Damir Dawydow, szef Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Ministerstwa Obrony Rosji.
  • Niepotwierdzone informacje wskazują, że Dawydow był odpowiedzialny za zaopatrywanie rosyjskiej armii w pociski rakietowe i amunicję, a miejsce wybuchu jest powiązane z wcześniejszymi podobnymi incydentami.
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Do wybuchu doszło w poniedziałek około godziny 5.30 rano przy ulicy Kołdunowa w Bałaszysze w obwodzie moskiewskim. W sieci opublikowano nagranie, na którym widać mężczyznę wsiadającego do samochodu. Chwilę później pojazd eksploduje i staje w płomieniach.

Rosyjski Komitet Śledczy potwierdził, że w zdarzeniu zginął kierowca BMW X3. Według śledczych w aucie znajdował się ładunek wybuchowy, który został zdetonowany po uruchomieniu silnika. Mężczyznę wyciągnięto z płonącego pojazdu, jednak zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Eksplozja pod Moskwą. Nieoficjalne informacje

Tożsamość ofiary jako pierwsze podały niezależne rosyjskie media, w tym portal "Ważnyje Istorii", a następnie kanały Telegram, m.in. WCzK-OGPU i Astra. Według tych źródeł zabitym mógł być Damir Dawydow, odpowiadający za zaopatrywanie rosyjskiej armii w pociski rakietowe i amunicję artyleryjską.

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Kanał WCzK-OGPU twierdzi, że wysadzony SUV należał bezpośrednio do wojskowego, który miał kupić używany samochód w 2024 roku. Z kolei Astra powołuje się na relację świadka obecnego podczas akcji gaśniczej. Jak przekazano, na miejscu miało paść imię "Damir", a wygląd ofiary miał przypominać Dawydowa.

Informacje o możliwej śmierci wojskowego podał również ukraiński wolontariusz i doradca ministra obrony Ukrainy Serhij Sternenko. Nie wskazał jednak źródła tych doniesień.

Odpowiadał za arsenały rakietowe rosyjskiej armii

Według rosyjskich mediów Damir Dawydow od lat związany był z systemem zaopatrzenia rosyjskich sił zbrojnych. Ponad 15 lat temu kierował Centralnym Biurem Badań Technicznych w 51. arsenale GRAU w obwodzie włodzimierskim, a później stanął na czele całego Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego.

Portal The Insider podał, że odpowiadał za dostawy pocisków rakietowych i amunicji artyleryjskiej na potrzeby działań wojennych prowadzonych przez Rosję przeciwko Ukrainie. Media przypominają również, że po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wielokrotnie odwiedzał okupowane tereny obwodu ługańskiego.

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Część źródeł wskazuje także, że Dawydow był uznawany za jednego z wojskowych zaangażowanych w przygotowanie rosyjskiej inwazji rozpoczętej 24 lutego 2022 roku.

Kolejny tajemniczy incydent i podobieństwa do wcześniejszych zamachów

Miejsce eksplozji znajduje się niedaleko ulicy Niestierowa, gdzie w ubiegłym roku doszło do wybuchu samochodu, w którym znajdował się zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, generał dywizji Jarosław Moskałyk.

Tymczasem kilka godzin po zdarzeniu w Bałaszysze rosyjskie media społecznościowe informowały o kolejnym incydencie w Moskwie. Kanał Astra podał, że na ulicy Wwiedienskiego w dzielnicy Konkowo doszło do eksplozji lub pożaru samochodu. Później wyjaśniono, że prawdopodobnie zapalił się silnik pojazdu. Nie odnotowano osób poszkodowanych, a pożar został szybko ugaszony.

Na razie rosyjskie władze nie potwierdziły oficjalnie, że ofiarą eksplozji w Bałaszysze był Damir Dawydow. Niezależne media i kanały informacyjne podtrzymują jednak, że wszystko wskazuje na śmierć wysokiego rangą wojskowego odpowiedzialnego za rosyjskie arsenały rakietowe i artyleryjskie.

Źródła: Russia News, Astra

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