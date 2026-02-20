Tajemnice UFO znów na politycznej agendzie. Trump zapowiedział odtajnienie akt
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział ujawnienie rządowych dokumentów dotyczących UFO, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych oraz możliwego życia pozaziemskiego. Deklaracja padła po głośnych wypowiedziach byłego prezydenta Baracka Obamy, które - zdaniem Trumpa - mogły ujawnić informacje niejawne i ponownie rozpaliły debatę o istnieniu kosmitów oraz wiedzy amerykańskiego rządu na ten temat.
W skrócie
- Donald Trump zapowiedział publikację rządowych dokumentów dotyczących UFO, UAP i życia pozaziemskiego.
- Barack Obama w wywiadzie stwierdził, że kosmici istnieją naprawdę, lecz sam ich nie widział i nie są przetrzymywani w Strefie 51.
- Pentagon oraz NASA powołały zespoły badawcze do analizy przypadków niewyjaśnionych zjawisk, a dotychczasowe raporty nie potwierdzają kontaktów z technologiami pozaziemskimi.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"W związku z ogromnym zainteresowaniem polecę ministrowi wojny i innym odpowiednim ministerstwom i agencjom, by rozpoczęły proces identyfikowania i publikacji rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), a także wszelkich innych informacji powiązanych z tymi niezwykle złożonymi, ale niebywale interesującymi i ważnymi kwestiami" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Wcześniej tego dnia stwierdził, że mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich, były prezydent Barack Obama ujawnił informacje niejawne i popełnił "wielki błąd".
Trump nie przesądził, czy kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.
Barack Obama o kosmitach: Są prawdziwi, ale ich nie widziałem
W minioną sobotę Obama twierdząco odpowiedział na pytanie, czy kosmici istnieją naprawdę.
- Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 - powiedział wówczas w wywiadzie były prezydent USA, odnosząc się do bazy wojskowej w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich.
- Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał.
Teorie spiskowe dotyczące kosmitów. W USA powołano specjalny zespół
Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem debaty publicznej w USA oraz badań rządowych instytucji. Pentagon powołał specjalny zespół (AARO) badający przypadki niewyjaśnionych zjawisk. Swój zespół powołała też NASA, a przed komisją Izby Reprezentantów odbyło się kilka wysłuchań na ten temat.
W pierwszym z nich były członek AARO i były funkcjonariusz wojskowych służb wywiadowczych, David Grusch, powiedział m.in., że władze USA od dekad ukrywają kontakty z istotami pozaziemskimi i prowadzą specjalny program poszukiwania wraków pojazdów obcych.
Jego były szef Sean Kirkpatrick przeczył jego słowom, a dotychczasowe raporty AARO mówiły o braku dowodów na to, by za badanymi zjawiskami stały pozaziemskie technologie.