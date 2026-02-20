W skrócie Donald Trump zapowiedział publikację rządowych dokumentów dotyczących UFO, UAP i życia pozaziemskiego.

Barack Obama w wywiadzie stwierdził, że kosmici istnieją naprawdę, lecz sam ich nie widział i nie są przetrzymywani w Strefie 51.

Pentagon oraz NASA powołały zespoły badawcze do analizy przypadków niewyjaśnionych zjawisk, a dotychczasowe raporty nie potwierdzają kontaktów z technologiami pozaziemskimi.

"W związku z ogromnym zainteresowaniem polecę ministrowi wojny i innym odpowiednim ministerstwom i agencjom, by rozpoczęły proces identyfikowania i publikacji rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), a także wszelkich innych informacji powiązanych z tymi niezwykle złożonymi, ale niebywale interesującymi i ważnymi kwestiami" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Wcześniej tego dnia stwierdził, że mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich, były prezydent Barack Obama ujawnił informacje niejawne i popełnił "wielki błąd".

Trump nie przesądził, czy kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.

Barack Obama o kosmitach: Są prawdziwi, ale ich nie widziałem

W minioną sobotę Obama twierdząco odpowiedział na pytanie, czy kosmici istnieją naprawdę.

- Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 - powiedział wówczas w wywiadzie były prezydent USA, odnosząc się do bazy wojskowej w Nevadzie, gdzie według popularnej spiskowej teorii przechowywane są zwłoki istot pozaziemskich.

- Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał.

Teorie spiskowe dotyczące kosmitów. W USA powołano specjalny zespół

Temat UFO i kontaktów z istotami pozaziemskimi jest w ostatnich latach coraz częściej przedmiotem debaty publicznej w USA oraz badań rządowych instytucji. Pentagon powołał specjalny zespół (AARO) badający przypadki niewyjaśnionych zjawisk. Swój zespół powołała też NASA, a przed komisją Izby Reprezentantów odbyło się kilka wysłuchań na ten temat.

W pierwszym z nich były członek AARO i były funkcjonariusz wojskowych służb wywiadowczych, David Grusch, powiedział m.in., że władze USA od dekad ukrywają kontakty z istotami pozaziemskimi i prowadzą specjalny program poszukiwania wraków pojazdów obcych.

Jego były szef Sean Kirkpatrick przeczył jego słowom, a dotychczasowe raporty AARO mówiły o braku dowodów na to, by za badanymi zjawiskami stały pozaziemskie technologie.

