Dlaczego Mont Blanc się kurczy?

Wysokość Mont Blanc, liczona do skalistego szczytu, wynosi 4792 metry nad poziomem morza. Nad nim znajduje się gruba warstwa lodu i śniegu i to jej grubość co roku się zmienia, w zależności od pogody i siły wiatru.