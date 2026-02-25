W skrócie TISZA uzyskała 42-procentowe poparcie wśród ogółu wyborców, a Fidesz 31 procent.

Wśród zdecydowanych wyborców TISZA osiągnęła 55 procent poparcia, a partia Orbana 35 procent.

Mi Hazank przekroczyło próg wyborczy, uzyskując 5 procent wśród wszystkich wyborców i 6 procent wśród zdecydowanych.

Wśród ogółu wyborców TISZA cieszy się obecnie 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. Fideszu. W kategorii zdecydowanych wyborców ugrupowanie Magyara uzyskało natomiast 55 proc., a partia Orbana - 35 proc. głosów ankietowanych - wynika z badania zleconego przez tygodnik "HVG".

W porównaniu z poprzednim, przeprowadzonym przed miesiącem, sondażem firmy Median, TISZA zwiększyła o 2 pkt. proc. swoje poparcie wśród wszystkich wyborców, przy dwupunktowej Fideszu, oraz powiększyła o 4 pkt. proc. poparcie wśród pewnych wyborców, przy czteropunktowym spadku partii Orbana.

Węgry. Nowy sondaż. Partia Viktora Orbana traci poparcie

W najnowszym przedwyborczym sondażu tylko skrajnie prawicowe ugrupowanie Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskało poparcie gwarantujące wejście do parlamentu: 5 proc. wśród wszystkich wyborców i 6 proc. wśród zdecydowanych wyborców. Próg wyborczy na Węgrzech wynosi w przypadku partii 5 proc.

Badanie wykazało również większą pewność co do uczestnictwa w wyborach osób deklarujących poparcie dla partii TISZA. 97 proc. jej zwolenników jest pewnych, że pójdzie do urn. W przypadku wyborców Fideszu wskaźnik ten wyniósł 85 proc.

Firma Median zbadała również stosunek wyborców do rozpoczętej oficjalnie w sobotę kampanii. 74 proc. wyborców oceniło, że jest ona "ostrzejsza niż kiedykolwiek".

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

