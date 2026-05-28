W skrócie Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało, że konieczne jest przeciwstawienie się niepodległości Tajwanu w celu utrzymania pokoju, co stanowi reakcję na analizę ostrzegającą przed ryzykiem eskalacji nuklearnej w konflikcie USA - Chiny.

Według raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych region Azji i Pacyfiku znajduje się w centrum nowego wyścigu zbrojeń nuklearnych, a zarówno państwa regionalne, jak i te z interesami strategicznymi, rozbudowują swoje arsenały lub zdolności militarne.

Stany Zjednoczone i Rosja dysponują znacznie większą liczbą głowic atomowych niż Chiny, które według szacunków zwiększają swój arsenał najszybciej spośród mocarstw nuklearnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin zareagowało na raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), który napisał, że ewentualny konflikt ze Stanami Zjednoczonymi o Tajwan mógłby skutkować eskalacją nuklearną.

Chiński resort stwierdził, że aby zachować pokój w regionie, należy sprzeciwić się niepodległości Tajwanu.

Jednocześnie Pekin uważa, że USA powinny wdrożyć ważne wzajemne porozumienia.

Chińskie Ministerstwo Obrony oświadczyło z kolei, że kraj stanowczo sprzeciwia się sprzedaży amerykańskiej broni do Tajwanu.

U progu wyścigu zbrojeń, groźba konfliktu nuklearnego. Eksperci wskazują wprost

Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) z siedzibą w Londynie stwierdził, że świat stoi u progu nowego wyścigu zbrojeń nuklearnych, "w którego centrum znajduje się region Azji i Pacyfiku".

Agencja Reutera przypomina, że analiza została przeprowadzona przed największym corocznym spotkaniem w Azji poświęconym obronie, które odbędzie się w ten weekend w Singapurze. Weźmie w nim udział szef Pentagonu Pete Hegseth. Chiny nie potwierdziły jednak, czy na miejscu będzie obecny minister obrony tego kraju Dong Jun.

"Państwa regionalne i te, które mają interesy strategiczne, rozbudowują swoje arsenały nuklearne, podczas gdy państwa nieposiadające broni nuklearnej dążą do uzyskania zdolności do konwencjonalnych uderzeń dalekiego zasięgu: oba te działania stanowią wyzwanie dla stabilności strategicznej" - napisano w raporcie IISS.

W 156-stronicowej analizie można przeczytać również, że choć w scenariuszu dotyczącym Tajwanu siły amerykańskie i chińskie mają różne cele - Chiny chcą trzymać USA i ich sojuszników na dystans, podczas gdy Stany Zjednoczone mają wzmacniać odporność Tajwanu - można by się spodziewać, że obie strony przeprowadzą szeroko zakrojone operacje w różnych obszarach wojskowych.

"Konflikt z Chinami groziłby eskalacją, potencjalnie do poziomu nuklearnego, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie Tajwanu dla Pekinu" - czytamy w dokumencie.

Arsenał Chin mniejszy niż USA i Rosji. W tle spotkanie Trumpa z Xi

Reuters przypomina, że niedawne spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem w Pekinie wywołało obawy w Tajpej co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w pomoc demokratycznemu rządowi wyspy w obronie własnego bezpieczeństwa. Po spotkaniu Chiny zwiększyły swoją obecność wojskową wokół Tajwanu.

Pekin nigdy nie wykluczył użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą, ale oświadczył, że wolałby "pokojowe zjednoczenie". Tajpej odrzuca roszczenia Chin.

Chociaż arsenały nuklearne USA i Rosji wciąż przewyższają chińskie, amerykańscy urzędnicy i analitycy zajmujący się kontrolą zbrojeń twierdzą, że Chiny rozszerzają i udoskonalają swoje zdolności w zakresie broni atomowej szybciej niż jakiekolwiek inne mocarstwo nuklearne.

Raport Pentagonu opublikowany w grudniu 2025 roku głosił, że Chiny są na dobrej drodze do rozmieszczenia 1000 głowic bojowych do 2030 roku. Federacja Amerykańskich Naukowców szacuje, że Rosja i USA posiadają odpowiednio 4400 i 3700 aktywnych głowic bojowych, podczas gdy Chiny mają ich 620.

Źródła: Reuters, Interia





