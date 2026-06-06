Spis treści: Unijne rozporządzenie dotyczące migracji. Nowe przepisy Centra w państwach trzecich. To tam będą trafiać migranci

Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej, nowe przepisy stanowią główny element kompleksowego podejścia do migracji, ponieważ są uzupełnieniem paktu o migracji i azylu. Rozporządzenie ma usprawnić procedury powrotowe, dzięki czemu będą one szybsze i skuteczniejsze.

Unijne rozporządzenie dotyczące migracji. Nowe przepisy

Przygotowane regulacje zakładają wprowadzenie systemu ze wspólnymi procedurami dotyczącymi wydawania europejskich nakazów powrotów.

Rozporządzenie zaostrzy również przepisy dotyczące tak zwanych powrotów przymusowych. Mowa tutaj konkretnie o osobach przebywających nielegalnie na terenie Unii Europejskiej, które "zagrażają bezpieczeństwu, nie współpracują, uciekają do innego państwa członkowskiego lub nie opuszczają UE dobrowolnie w wyznaczonym terminie".

Jak podkreślono, wszelkie środki związane z powrotami będą odbywać się zgodnie z poszanowaniem standardów praw podstawowych i międzynarodowych standardów praw człowieka.

Centra w państwach trzecich. To tam będą trafiać migranci

Nowe przepisy otworzą również możliwość budowania specjalnych ośrodków powrotowych w państwach trzecich. Do tego rodzaju miejsc miałyby docelowo trafiać osoby pozbawione prawa do pozostania w Unii Europejskiej i które otrzymały europejski nakaz powrotu. Centra powrotowe powstawałyby zgodnie z zawartymi umowami lub ustaleniami z danym państwem trzecim.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie? Jak czytamy we wcześniej wspomnianym komunikacie opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej, rozporządzenie musi zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę Europy. Oficjalne wejście w życie nastąpi po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W zeszłym roku odsetek powrotów wzrósł do 28 proc., jednak ich liczba wciąż pozostaje na niskim poziomie. W komunikacie opublikowanym na stronie Komisji wskazano, że wydajność systemu powrotowego wymaga dalszych usprawnień.





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