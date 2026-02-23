W skrócie Północno-wschodnia część USA, w tym Nowy Jork, doświadcza potężnych śnieżyc i wichur, z powodu których zamknięto szkoły, mosty i ulice.

Około 100 tysięcy domów zostało pozbawionych prądu, a liczba ta może się jeszcze zwiększyć, szczególnie w stanach New Jersey, Wirginia, Maryland i Delaware.

W kilku stanach obowiązuje stan wyjątkowy. Odwołano tysiące lotów, w tym połączenia międzynarodowe.

"Północny wschód [USA] przygotowuje się na historyczną śnieżycę" - alarmuje serwis NBC. W poniedziałek w tę część Stanów Zjednoczonych ma uderzyć potężna zimowa burza. Na zagrożonych terenach mieszka ponad 40 mln osób. Jednym z miast, które najmocniej może odczuć załamanie pogody, jest Nowy Jork, którego władze podjęły szereg działań.

Zimowa burza już uderza. Zagrożonych ponad 40 mln osób

W nocy z niedzieli na poniedziałek około 100 tys. domów w północno-wschodniej części USA nie miało prądu, a w najbliższym czasie może być jeszcze gorzej. Około północy prądu nie miało ponad 42 tys. domów w New Jersey, 27 tys. w Wirginii, ponad 28 tys. w Maryland i 40 tys. w Delaware.

Ostrzeżenia przed złą pogodą obejmują tereny rozciągające się od stanu Maryland do Maine, na których mieszka około 41 mln ludzi. Śnieżyce oraz silny wiatr w najbliższych godzinach mogą się w tym rejonie gwałtownie nasilić.

W kilku stanach, w tym w Rhode Island, Pennsylvania i Connecticut ogłoszono stan wyjątkowy, wprowadzając zakaz podróżowania pojazdów komercyjnych oraz ograniczenia w poruszaniu się.

Szczególnie napięta sytuacja panuje w Nowym Jorku, który może być jednym z tych miast, które w najbliższych godzinach ucierpią najmocniej.

To może być jedna z najgorszych burz od półtora wieku. Nowy Jork się szykuje

W Nowym Jorku wydano ostrzeżenie przed śnieżycami. W mieście zamknięto ulice i mosty dla prywatnego ruchu. Zakaz poruszania się obowiązuje od godz. 21:00 w niedzielę do godz. 22:00 lokalnego czasu w poniedziałek. Z ulic i mostów mogą korzystać tylko pojazdy służb ratunkowych.

Po ulicach nie mogą się poruszać nawet rowery i skutery elektryczne, z których często korzystają dostawcy jedzenia.

Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul ostrzegła, że może to być "jedna z 10 najgorszych zimowych burz w ciągu minionych 150 lat". "Musicie być przygotowani na najgorsze" - podkreśliła urzędniczka w apelu do mieszkańców.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani ogłosił, że zamknięte pozostaną miejskie szkoły, czyli kilkaset placówek. 13 z nich będzie jednak funkcjonować jako centra ogrzewania.

"Prosimy Nowojorczyków, by unikali wszelkich niepotrzebnych podróży. Proszę, dla swojego bezpieczeństwa, pozostańcie w domach i z daleka od dróg" - apelował Mamdani.

Nowy Jork po raz drugi w tym roku doświadczy silnego ataku zimy. Podczas wcześniejszego załamania pogody, które zaczęło się 19 stycznia, z powodu śnieżyc i mrozów zginęło 19 osób.

Paraliż na lotniskach. Dwa odczuły to najmocniej

Z powodu złych warunków atmosferycznych w poniedziałek rano odwołano ponad 5 tys. lotów w Stanach Zjednoczonych - podaje serwis FlightAware. Do godz. 3:45 lokalnego czasu nie zrealizowano 5326 lotów, jednak możliwe są dalsze utrudnienia.

Linie lotnicze radzą podróżnym, by przed udaniem się na lotnisko upewnili się, że ich połączenie zostanie zrealizowane.

Najwięcej lotów odwołano z lotniska Johna F. Kennedy'ego (1086) oraz LaGuardia (1025).

Odwołane zostały nie tylko krajowe, lecz również międzynarodowe. To dotyczy między innymi połączeń z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zła pogoda doprowadziła również do odwołania występów na Broadwayu. Zamknięte są także miejskie biblioteki.

Spadnie kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Na poniedziałku się nie skończy

Intensywne opady trwają w wielu miejscach. We wschodniej części stanu Pennsylvania zanotowano 45 cm świeżego śniegu. Intensywnie sypie także w Delaware, New Jersey, stanie New Jork, Connecticut, Rhode Island i Massachusetts.

Możliwe, że do poniedziałkowego wieczora w niektórych rejonach grubość pokrywy śnieżnej zwiększy się o około 60 cm.

Potężne śnieżyce i porywisty wiatr uderzają w północno-wschodnie rejony Stanów Zjednoczonych. Zagrożony jest między innymi Nowy Jork WXCharts materiał zewnętrzny

Opadom towarzyszą silne porywy wiatru, dochodzące lokalnie do około 110 km/h. Tak silny wiatr powoduje liczne uszkodzenia linii energetycznych.

Atak zimy może się nie skończyć na poniedziałku. Co prawda strefa najsilniejszych opadów przesunie się bardziej na północny wschód, w nadbrzeżne rejony Kanady, jednak w środę kolejny zimowy front może nadciągnąć nad północno-wschodnie stany USA.

Źródło: BBC, NBC

