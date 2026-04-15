Szykują plan awaryjny po groźbach Trumpa. Głównym orędownikiem Niemcy

Paweł Basiak

Europejscy urzędnicy szykują plan awaryjny na wypadek, gdyby Donald Trump zrealizował swoje groźby i wycofał się ze struktur NATO - twierdzi "Wall Street Journal", powołując się na źródła w Sojuszu. W grę wchodzi stopniowe zastępowanie amerykańskich zasobów własnymi i wprowadzanie więcej Europejczyków do ról dowódczych i kontrolnych. Wielkim orędownikiem zmian ma być m.in. kanclerz Niemiec. Pojawia się też wątek Polski.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump rozmawia z Alexandrem Stubbem. Na zdjęciu również Mark Rutte, Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Sojusznicy mają plan w przypadku ograniczenia roli USA w NATO

W skrócie

  • Europejscy urzędnicy przygotowują plan awaryjny na wypadek wycofania się USA z NATO, polegający na stopniowym zastępowaniu amerykańskich zasobów własnymi i zwiększaniu udziału Europejczyków w dowództwie.
  • Plany rozwoju koncepcji "europejskiego NATO" przyspieszyły po groźbach Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii oraz braku poparcia europejskich sojuszników dla wojny w Iranie.
  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb podkreśla, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i obronę, a proces przejmowania odpowiedzialności już się zaczął.
Przekształcenie ma "zapewnić Europie możliwość obrony przy użyciu istniejących struktur wojskowych w razie wycofania się USA" - podkreślają dziennikarze "WSJ". Koncepcja nazywana nieformalnie "europejskim NATO" nie ma jednak na celu konkurowania z obecnym Sojuszem. Urzędnicy dążą do zachowania odstraszania Rosji, ciągłości operacyjnej i wiarygodności nuklearnej.

Plany zostały po raz pierwszy opracowane w zeszłym roku, a ich rozwój znacznie przyspieszył po groźbach Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii od Danii. Teraz widać kolejny przełom - spowodowany brakiem poparcia europejskich sojuszników dla wojny w Iranie.

Orędownik zmiany - Friedrich Merz. Na liście także Polska

Wyzwanie jest jednak ogromne - cała struktura NATO opiera się bowiem na amerykańskim przywództwie niemal na każdym poziomie. Od logistyki, po wywiad i najwyższe dowództwo wojskowe Sojuszu.

Zobacz również:

Premier Włoch Giorgia Meloni
Świat

Niespodziewana krytyka pod adresem Trumpa. Meloni zaczęła wyliczać błędy

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Zmianom sprzyja postawa Friedricha Merza. Według informatorów kanclerz Niemiec ma obawiać się o wiarygodność USA jako sojusznika zarówno w okresie prezydentury Trumpa, jak i po niej.

Wcześniej, jak podkreśla "FT", rząd w Berlinie sprzeciwiał się francuskim apelom o większą suwerenność w obronie, upatrując w USA gwaranta europejskiego bezpieczeństwa.

Według urzędników najbardziej zaangażowane w zmianę oprócz Niemiec mają być: Wielka Brytania, Francja, Polska, kraje nordyckie i Kanada

"Europejskie NATO". Reagują na plany Trumpa

Paradoksalnie zwrot w NATO to realizacja dotychczasowych żądań Trumpa, który wielokrotnie nawoływał do tego, by Europejczycy wzięli na siebie "więcej odpowiedzialności" za kwestie obronne.

Sojusznicy ostatecznie więc podejmują kroki z własnej inicjatywy. Dobre kontakty z Trumpem stara się utrzymać sekretarz generalny Mark Rutte. W lutym zapewniał on, że Sojusz będzie "bardziej europejski". W styczniu jednak, w Parlamencie Europejskim, Rutte podkreślał, że Europa "nie jest wstanie bronić się bez Stanów Zjednoczonych".

- Przenoszenie ciężaru ze Stanów Zjednoczonych na Europę postępuje i będzie kontynuowane... jako część amerykańskiej strategii obronności i bezpieczeństwa narodowego - mówił prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas poniedziałkowej dyskusji w waszyngtońskim think tanku Brookings Institution. Według "WSJ" Stubb ma być jednym z liderów nowych planów dla NATO.

Zobacz również:

Kuba może stać się celem interwencji USA. Na zdj. szefowie MSZ Rosji i Chin: Siergiej Ławrow i Wang Yi
Świat

Trump planuje kolejny atak. Dwa mocarstwa jednym głosem przeciwko USA

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Według Stubba najważniejsze dla sojuszników powinno być zrozumienie, że proces "przejmowania" odpowiedzialności już się zaczął. Powinno się więc przeprowadzić go w sposób kontrolowany, niż czekać na to, aż USA same się wycofają.

- Podstawowym przesłaniem dla naszych amerykańskich przyjaciół jest to, że po tych wszystkich dekadach nadszedł czas, aby Europa wzięła na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i obronę - zapewnił fiński prezydent.

Trump rozważa wyjście z Sojuszu. Tajemniczy wpis

W zeszłym tygodniu Biały Dom przekazał, że Donald Trump rozważa wyjście USA z NATO, co przedyskutował na spotkaniu z Rutte w Waszyngtonie. Szef Sojuszu potwierdzał, że Trump "jest rozczarowany" postawą Europy wobec wojny z Iranem. Sam Trump krytykował NATO w serii wpisów w mediach społecznościowych.

"NATO nas nie wsparło i nie będzie nas wspierać w przyszłości" - brzmi ostatni, środowy wpis prezydenta USA.

"Każde wycofanie się z Sojuszu wymagałoby zgody Kongresu, ale prezydent nadal mógłby wycofać wojska lub zasoby z Europy, albo wstrzymać wsparcie, wykorzystując swoją władzę jako głównodowodzącego" - wskazuje "WSJ".

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Świat

Tajemniczy wpis Donalda Trumpa o przyszłości NATO

Anna Nicz
Anna Nicz
