Szybki obrót spraw po ruchu Trumpa. Oferta prezydenta USA odrzucona

W skrócie Donald Trump poinformował o wysłaniu amerykańskiego okrętu szpitalnego na Grenlandię, nie podając logicznego powodu tej decyzji.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen odrzucił ofertę, zaznaczając, że wyspa posiada bezpłatny system opieki zdrowotnej.

Duński minister obrony Troels Lund Poulsen stwierdził, że nie ma potrzeby specjalnych inicjatyw zdrowotnych na Grenlandii i nie otrzymał informacji o planowanym przybyciu statku.

Informację o wysłaniu okrętu szpitalnego do Grenlandii Donald Trump podał w swoich mediach społecznościowych w niedzielę. Jednocześnie amerykański prezydent nie wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki krok.

"Współpracując z fantastycznym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały okręt szpitalny na Grenlandię, aby zaopiekować się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!!" - napisał na swojej platformie Truth Social.

Landry jest też specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii.

Do sprawy odniósł się we wpisie na Facebooku premier Grenlandii, Jens-Frederik Nielsen. Szef rządu zwrócił się do prezydenta USA, pisząc wprost: "Nie, dziękuję".

"Odnotowałem pomysł prezydenta Trumpa, aby wysłać tu, na Grenlandię, amerykański okręt szpitalny. Ale mamy system zdrowia publicznego, który zapewnia obywatelom bezpłatne leczenie" - napisał, dodając, że w USA panują zupełnie inne standardy opieki zdrowotnej.

"Nie jest tu tak, jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie pójście do lekarza kosztuje" - stwierdził.

Nielsen zapewnił, że Grenlandia jest otwarta na dialog i współpracę, również z Waszyngtonem. "Ale porozmawiaj z nami zamiast mniej lub bardziej przypadkowo wybuchać w mediach społecznościowych" - napisał.

Premier dodał, że "dialog i współpraca wymagają szacunku", a decyzje o Grenlandii zapadają "w domu".

Do zagadkowej i nieoczekiwanej decyzji Donalda Trumpa odwołał się także duński minister obrony Troels Lund Poulsen. - Populacja Grenlandii otrzymuje opiekę zdrowotną, jakiej potrzebuje. Otrzymuje ją na miejscu, a jeśli potrzeba specjalistycznego leczenia - to w Danii. Nie ma więc potrzeby specjalnej inicjatywy zdrowotnej na Grenlandii - stwierdził.

Urzędnik stwierdził też, że nie ma żadnych informacji o planowanym przybyciu na wyspę amerykańskiego okrętu szpitalnego.

- Trump ciągle pisze na temat Grenlandii. To bez wątpienia wyraz nowej normy w polityce międzynarodowej - podsumował Poulsen.

