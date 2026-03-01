"Szybciej niż planowano". Trump informuje o eliminacji irańskich przywódców
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News. Jak ocenił, operacja "przebiega bardzo dobrze" i "szybciej niż planowano".
W skrócie
- Donald Trump poinformował o eliminacji 48 irańskich przywódców podczas amerykańsko-izraelskiej operacji.
- Według irańskich i międzynarodowych źródeł, w operacji zginęli m.in. ajatollah Ali Chamenei, Abdulrahim Musawi i Aziz Nasirzadeh.
- Agencje podały, że w ataku na Teheran mógł zginąć także były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad.
Liczbę zlikwidowanych irańskich liderów Donald Trump podał w wywiadzie dla Fox News. Wcześniej, w rozmowie z CNBC ocenił, że rozpoczęta w sobotę operacja "Epicka Furia" "przebiega bardzo dobrze, szybciej niż planowano".
- To bardzo brutalny reżim, jeden z najbardziej brutalnych reżimów w historii. (...) Robimy naszą robotę nie tylko dla siebie, ale dla świata. I wszystko przebiega przed terminem - podkreślił w rozmowie.
Z kolei magazynowi "Atlantic" powiedział, że liderzy Iranu chcą rozmawiać z USA i że zgodził się na to. Nie ujawnił, kiedy miałoby dojść do rozmów.
- Chcą rozmawiać i zgodziłem się, by rozmawiać, więc będę z nimi rozmawiać. Powinni byli zrobić to wcześniej. Powinni byli wcześniej dać to, co było bardzo praktyczne i łatwe do zrobienia. Zbyt długo czekali - oświadczył Trump drugiego dnia operacji wymierzonej w reżim irański.
Atak na Iran. Nie żyją wysocy rangą przedstawiciele władz, pojawiają się kolejne nazwiska
Przypomnijmy, że oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, ajatollaha Alego Chameneiego.
Irańska telewizja poinformowała również tego dnia o śmierci szefa sztabu sił zbrojnych Iranu Abdulrahima Musawiego oraz ministra obrony Aziza Nasira Zadeha.
Wcześniej o listę wyeliminowanych przywódców irańskich upubliczniła izraelska armia. Zaneleźli się na niej: Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia.
Agencja DPA podała też w niedzielę powołując się na irańską agencje ILNA, że w ataku na Teheran mógł Były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad (2005-2013). W momencie ataku 69-letni polityk miał przebywać w swojej rezydencji we wschodniej części stolicy Iranu.