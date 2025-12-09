W skrócie Księżniczka koronna Wiktoria ukończyła kompleksowe szkolenie oficerskie w szwedzkich Siłach Powietrznych, zdobywając praktyczną wiedzę m.in. o systemie obrony powietrznej NATO.

Brała udział w locie szkoleniowym na myśliwcu JAS 39, podczas którego ćwiczyła scenariusz walki powietrznej i obrony infrastruktury krytycznej.

Zdobywanie doświadczenia wojskowego przez następców tronu w Szwecji jest traktowane jako tradycja.

Księżniczka koronna Wiktoria, następczyni tronu Szwecji, uzupełniła jesienią swoje szkolenie oficerskie. Miało ono na celu zapewnienie jej wglądu w działalność operacyjną Sił Powietrznych.

Siły Zbrojne Szwecji poinformowały, że szkolenie obejmowało m.in. historię, planowanie operacyjne, koncepcję baz lotniczych, dowództwo, obronę powietrzną oraz studia nad przyszłością.

- Celem było zapewnienie wglądu w sferę lotnictwa i kosmosu oraz wiedzy na temat tego, co reprezentują Siły Powietrzne - powiedział oficer szwedzkich Sił Powietrznych Jonas Wikman.

Szwecja. Księżniczka koronna Wiktoria uzupełniła swoje szkolenie oficerskie

Księżniczka ponadto odwiedziła Pułk Obrony Powietrznej w Halmstad, gdzie odbyła szkolenie z zakresu obrony powietrznej oraz znaczenia zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Przyszła królowa zapoznała się z także z systemem Patriot.

Szwedzkie Siły Zbrojne dodały, że aby przełożyć teorię na praktykę, księżniczka Wiktoria, po przeszkoleniu z zakresu dowodzenia, planowania i przeprowadzania operacji powietrznych, wzięła udział w locie - usiadła za sterami dwumiejscowego myśliwca szkoleniowego.

Wojsko poinformowało, że w trakcie lotu "czteroosobowa grupa prowadziła walkę powietrzną i broniła się przed dwoma samolotami wroga, które próbowały zaatakować szwedzkie mosty". Do testów wykorzystany został szwedzki lekki myśliwiec wielozadaniowy SAAB JAS 39 Gripen.

- Księżniczka leciała z dowódcą dywizjonu i wraz z czteroosobowym zespołem ukończyła misję. Księżniczka była bardzo skupiona i pod wrażeniem taktyki, współpracy i możliwości myśliwców - mówił Johan Lörelius, dyrektor Szkoły Lotnictwa Bojowego.

Księżniczka koronna pojawiła się ponadto w Szwedzkiej Korporacji Kosmicznej, gdzie miała okazję zobaczyć kosmodrom, który - jak podkreślił szwedzki resort obrony - "będzie miał ogromne znaczenie dla Szwecji, Europy i NATO".

Księżniczka Wiktoria ma wkrótce ukończyć szkolenie w Wojskach Lądowych

Przypomnijmy, że w latach 2024-25 księżniczka koronna ukończyła specjalne szkolenie oficerskie (SOFU) w Szwedzkiej Akademii Obrony, gdzie studiowała między innymi taktykę morską.

Wiosną przyszła królowa awansowała na chorążego. Po formalnym szkoleniu oficerskim, aby uzyskać pełny obraz działań szwedzkich sił zbrojnych, księżniczka koronna postanowiła odbyć pogłębione szkolenie w Siłach Powietrznych i Wojskach Lądowych.

Siły Zbrojne Szwecji oczekują, że księżniczka Wiktoria zakończy naukę w Wojskach Lądowych w przyszłym roku.

Działania księżniczki Wiktorii mają związek z tradycją, która obowiązuje w szwedzkiej rodzinie królewskiej. Według niej następcy tronu zdobywają szerokie doświadczenie wojskowe przed objęciem tronu.

