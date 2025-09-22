W skrócie Osiem szwedzkich lodowców zniknęło w najgorętszym roku w historii, 2024.

Naukowcy z ośrodka w Tarfala alarmują, że choć w 2025 roku żaden nie zniknie, w kolejnych latach postępujące ocieplenie może stopić kolejne lodowce.

Obecnie zagrożonych zniknięciem ma być kolejnych 30 szwedzkich lodowców.

2024 był najgorętszym rokiem w historii, ze średnią temperaturą na Ziemi wynoszącą 15,1 st. C - wynika z danych unijnej służby ds. klimatu Copernicus. W samej Europie anomalia temperatury sięgnęła wówczas 1,47 st. C w porównaniu z latami 1991-2020. Skutki odczuła nawet Szwecja - jeden z najchłodniejszych krajów Starego Kontynentu. Tamtejsi naukowcy nie mogą się doliczyć ośmiu lodowców.

Osiem szwedzkich lodowców zniknęło

Według naukowców ze stacji badawczej Tarfala osiem z 277 szwedzkich lodowców zniknęło w historycznie najgorętszym 2024 roku. Postępujące globalne ocieplenie miało je stopić, a zagrożone zniknięciem ma być kolejnych 30 lodowców - informuje glacjolog prof. Nina Kirchner, kierowniczka stacji Tarfala.

Ta placówka badawcza należy do Uniwersytetu w Sztokholmie i znajduje się na dalekiej północy, nieopodal Kebnekaise - najwyższego szwedzkiego szczytu. Jest to jedyny szwedzki ośrodek naukowy działający rejonie Arktyki. Od 80 lat prowadzi się tam badania nad szwedzkimi lodowcami.

Wraz ze swoimi współpracownikami prof. Kirchner co roku studiuje satelitarne zdjęcia szwedzkich lodowców, by kontrolować ich rozwój i zmieniającą się sytuację klimatyczną w regionie. Tym razem zwrócili uwagę na to, że nie zgadza się ich liczba:

"Na początku 2025 roku, kiedy przystąpiliśmy do aktualizowania sytuacji z 2024 roku, by sprawdzić, które lodowce są najmniejsze, na zdjęciach satelitarnych nie mogliśmy znaleźć ośmiu z nich" - powiedziała glacjolog, cytowana przez agencję AFP.

"Ciepło zjadło te lodowce"

"Początkowo myśleliśmy, że zrobiliśmy coś źle lub coś przeoczyliśmy" - opowiada ekspertka. Po ponownym sprawdzeniu danych okazało się jednak, że "osiem [lodowców] zniknęło".

Wśród tych, które stopiły się w najgorętszym roku w historii, znalazł się między innymi najdalej na północ wysunięty szwedzki lodowiec, Cunujokeln, który znajdował się w parku narodowym Vadvetjakka. Największy z tej ósemki miał rozmiar sześciu boisk piłkarskich.

"Rok 2024 był ekstremalnie ciepły. Ciepło zjadło te lodowce i sprawiło, że zniknęły" - powiedziała prof. Kirchner. Są to pierwsze szwedzkie lodowce, które całkowicie przestały istnieć, przynajmniej od kiedy rozpoczęto satelitarne obserwacje około roku 2000 - podkreśla specjalistka.

Prof. Kirchner podkreśliła, że utracone lodowce "nie wrócą za naszego życia oraz jeśli globalne ocieplenie będzie postępować". Pocieszający może być fakt, że według ekspertki w tym roku żaden z lodowców nie powinien zniknąć.

Dzięki intensywne zimie w 2025 roku, z intensywnymi opadami śniegu oraz krótkim latem i niższymi temperaturami, obecna liczba lodowców nie powinna się zmienić. Glacjolog ostrzega jednak, że w przyszłości, gdy lata będą bardziej gorące, "musimy być przygotowani na to, że więcej [lodowców] zniknie" - podkreśla prof. Kirchner.

Według szwedzkiej specjalistki lodowce mają bardzo duży wpływa na okoliczną faunę i florę. Są to zbiorniki wodne, więc jeśli znikną, mogą nastąpić jej niedobory.

