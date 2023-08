Szwedzi zabiją rekordową liczbę niedźwiedzi. Wykorzystają psy

W tym roku władze regionu wydały zgodę na zabicie 185 niedźwiedzi , to wciąż mniej niż 220 w zeszłym roku, ale więcej niż 167 upolowanych w Jamtland w 2021 r. W 2022 roku myśliwi potrzebowali zaledwie miesiąca by zabić dozwoloną liczbę zwierząt.

Ocenia się, że w zamieszkanej przez 10,4 mln ludzi Szwecji żyje ok. 2900 niedźwiedzi. Jak podaje Afondablet, w tym roku w siedmiu regionach od Varmland po Norrland zginie rekordowa liczba 649 osobników. Zeszłoroczny limit wynosił 622 osobniki.

Dodatkowo, w tym roku władze pozwoliły myśliwym skorzystać z psów do tropienia niedźwiedzi od miejsc, w których są wabione przynętą. Wcześniej było to zabronione. Nęciska muszą być jednak zgłaszane władzom regionu, w tym roku odnotowano tysiąc takich miejsc. To prawie trzykrotnie więcej niż w zeszłym.