W skrócie Szwedzkie służby zatrzymały tankowiec Sea Owl 1 podejrzewany o przynależność do rosyjskiej floty cieni, znajdujący się na liście sankcyjnej UE.

Minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin poinformował, że statek przewozi ropę naftową lub inne paliwa płynne i płynął pod fałszywą banderą.

Ukraina podziękowała Szwecji za zdecydowane działania, wskazując, że rosyjska flota cieni pomaga finansować wojnę z Ukrainą i zagraża bezpieczeństwu Europy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tankowiec Sea Owl o długości 228 metrów płynął pod banderą Komorów. Straż przybrzeżna podejrzewa, że bandera jest fałszywa.

Szwedzi zatrzymali statek. Podejrzenie o przynależność do floty cieni

"Statek znajduje się na liście sankcji UE i przewozi ropę naftową lub inne paliwa płynne" - przekazał w mediach społecznościowych minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin. Polityk dodał, że statek podejrzewany jest o przynależność do rosyjskiej floty cieni, używanej do omijania sankcji nałożonych na Moskwę.

Tankowiec figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, a także Unii Europejskiej. Funkcjonariusze weszli na pokład statku i przejęli nad nim kontrolę u wybrzeży Trelleborga na południu Szwecji.

Minister Bohlin przypomniał, że rosyjska flota cieni stanowi "poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska". Flota, na którą składają się setki statków, często są przestarzałe i pływają pod fałszywymi banderami lub są całkowicie bezpaństwowe. Zwrócił też uwagę, że działania Rosji mają służyć do obchodzenia sankcji, w szczególności dotyczących eksportu ropy naftowej.

Ukraina dziękuje Szwecji. "Pochwalamy zdecydowaną akcję"

"Poważny wypadek grozi spowodowaniem rozległych szkód i wymagałby znacznych nakładów na służby ratownicze i usuwanie skutków katastrofy. Ponadto flota cieni często odgrywa kluczową rolę w rosyjskiej gospodarce i warunkach prowadzenia wojny z Ukrainą" - podsumował.

Za działania Szwecji podziękował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

"Pochwalamy tę zdecydowaną akcję. Rosyjska flota cieni pomaga finansować wojnę z Ukrainą i zagraża naszemu bezpieczeństwu w Europie. Należy się z nią zmierzyć zdecydowanie i bez wahania" - napisał szef ukraińskiego MSZ.

W ubiegły piątek szwedzkie służby zatrzymały w tym rejonie statek towarowy Caffa. Później straż przybrzeżna poinformowała, że 11-osobowa załoga statku w większości składała się z Rosjan.

Prezydent zawetował program SAFE. Mentzen: Popieram tę decyzję Polsat News Polsat News