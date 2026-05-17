Szwedzi podsumowali ćwiczenia wojskowe. "Przegraliśmy z Ukraińcami"

W skrócie Ukraińscy żołnierze lepiej radzili sobie z użyciem dronów niż Szwedzi podczas ćwiczeń wojskowych Aurora.

W ćwiczeniach Aurora na Gotlandii udział wzięło 18 tys. żołnierzy, w tym także jednostki z Ukrainy, a ich scenariusz zakładał obronę przed atakiem ze strony Rosji.

Szwedzcy wojskowi zapowiedzieli dalsze szkolenia i wdrażanie nowych systemów dronowych, ucząc się od ukraińskich ekspertów.

Minister obrony Szwecji Pal Jonson przyznał, że szwedzcy żołnierze przegrali walkę na drony z Ukraińcami podczas ćwiczeń wojskowych "Aurora".

- Ukraińcy są najlepsi na świecie w obsłudze dronów. Wiemy, że jesteśmy od nich gorsi i stale się od nich uczymy, poprzez współpracę - powiedział Jonson w niedzielę w programie telewizji TV4.

Ćwiczenia wojskowe "Aurora" zakończone. Ukraińcy wzięli udział

W środę zakończyły się ćwiczenia wojskowe "Aurora", które odbywały się w południowej Szwecji z udziałem 18 tys. żołnierzy. W manewrach zorganizowanych na położonej pośrodku Bałtyku i ważnej pod względem strategicznym Gotlandii wzięli też udział żołnierze z Ukrainy. Symulowano obronę w przypadku ataku ze strony Rosji.

Jonson, dopytywany przez dziennikarkę o to, czy szwedzkie wojsko nie poniosłoby porażki, gdyby Rosja zdecydowała się przetestować NATO, odpowiedział ogólnie, że Szwecja "dokonuje ogromnych inwestycji i buduje zdolności wspólnie z sojusznikami".

Według ministra udział Ukrainy w ćwiczeniach jest dowodem na to, że o ile wcześniej to Szwecja bardziej wspierała militarnie Ukrainę, to teraz stosunki między tymi krajami mają charakter partnerski.- Jesteśmy głęboko wdzięczni za przyjazd jednostek z Ukrainy, walczących na froncie, i ich udział w trudnych i wymagających ćwiczeniach - mówił Jonson.

Ćwiczenia wojskowe. Szwedzi uczą się od Ukraińców

Obecny w studiu TV4 szef sztabu szwedzkich sił zbrojnych, gen. broni Carl-Johan Edstroem, zapewnił, że w nadchodzących latach wojsko będzie intensywnie ćwiczyć, wdrażać nowe systemy dronowe i przyzwyczajać jednostki do działania w obliczu nowego zagrożenia.

W opublikowanym w niedzielę reportażu z ćwiczeń na Gotlandii dziennik "Svenska Dagbladet" opisał scenariusz walki, polegający na rosyjskim ataku na szwedzkie cele wojskowe na wyspie.

"Tu właśnie pojawia się (Ukrainiec - red.) Wadym i wraz ze swoim rodakiem Ołehem wciela się w rosyjski oddział specjalny, który infiltruje wyspę. Ich zadaniem jest użycie drona z kamerą termowizyjną, co ma pomóc ustalić, gdzie znajduje się szwedzka obrona".

Ukraińcy, pytani przez gazetę o umiejętności wojska ze Szwecji, odpowiedzieli, że Szwedzi "działają dobrze, ale mają przed sobą jeszcze długą drogę".

